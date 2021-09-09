Каннелони с грибами от Джейми Оливера – рецепт ужина, которого хватит на 5 персон

Этот рецепт будет кстати для тех, кто любит макароны и запеканки с ними. Каннеллони – это крупные трубочки, которые мы привыкли фаршировать мясом. В сезон грибов стоит попробовать воспроизвести рецепт Джейми Оливера. В оригинале он предлагает использовать каштановые грибы, но есть предположение, что это блюдо не станет хуже, например, с вешенками или белыми грибами. И еще совет от Джейми Оливера: когда будете выкладывать каннеллони в форму для запекания, под них можно положить овощи, которые не пошли в готовку или залежались в холодильнике.

Каннеллони с грибами – рецепт

Ингредиенты

Каннеллони с грибами / Фото: instagram.com/jamieoliver

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2 маленькие луковицы

2 зубчика чеснока

оливковое масло

2 лука-порея

750 г каштановых грибов, можно заменить белыми или вешенками

75 г муки

1 литр обезжиренного молока

120 г сыра чеддер

250 г каннеллони

специи – по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов. Очистите лук и чеснок, затем измельчите в блендере. В сотейнике разогрейте масло и обжарьте нарезанный лук-порей вместе с измельченными грибами. Несколько штук грибов оставьте для украшения. Тушите 15 минут. Для соуса налейте 3 столовые ложки масла в отдельную сковороду и поставьте на средний огонь. Добавьте муку и перемешивайте в течение 2 минут. Затем постепенно вливайте молоко. Готовить на медленном огне 5 минут или до загустения, затем натереть сыр и приправить до идеального состояния. Вылейте треть соуса в противень для запекания. Как только начинка остынет достаточно, чтобы с ней можно было работать, разложите ее по каннеллони. Полить блюдо соусом, нарезать оставшиеся грибы мелкими ломтиками и украсить блюдо. Сбрызнуть 1 столовой ложкой масла и запекать 45 минут или до золотистого цвета.

Здесь узнаете еще один рецепт от Джейми Оливера – кролика в кисло-сладком соусе.