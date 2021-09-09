Канелоні з грибами від Джеймі Олівера – рецепт вечері, якої вистачить на 5 персон

Цей рецепт буде доречним для тих, хто любить макарони і запіканки з ними. Канелоні – це великі трубочки, які ми звикли фарширувати м'ясом. У сезон грибів варто спробувати відтворити рецепт Джеймі Олівера. В оригіналі він пропонує використовувати каштанові гриби, але є припущення, що ця страва не стане гіршою, наприклад, з гливами або білими грибами. І ще порада від Джеймі Олівера: коли викладатимете канелоні в форму для запікання, під них можна покласти овочі, які не пішли в готування або залежалися в холодильнику.

Канелоні з грибами – рецепт

Інгредієнти

Канелоні з грибами / Фото: instagram.com/jamieoliver

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2 маленькі цибулини

2 зубчики часнику

оливкова олія

2 цибулі-порею

750 г каштанових грибів, можна замінити білими або гливами

75 г борошна

1 літр знежиреного молока

120 г сиру чедер

250 г канелоні

спеції – за смаком

Спосіб приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. Очистіть цибулю і часник, потім подрібніть у блендері. У сотейнику розігрійте олію та обсмажте нарізану цибулю-порей разом з подрібненими грибами. Кілька штук грибів залиште для прикрашання. Тушкуйте 15 хвилин. Для соусу налийте 3 столові ложки олії в окрему сковороду і поставте на середній вогонь. Додайте борошно і перемішайте впродовж 2 хвилин. Потім поступово вливайте молоко. Готувати на повільному вогні 5 хвилин або до загустіння, потім натерти сир і приправити до ідеального стану. Вилийте третину соусу в деко для запікання. Щойно начинка охолоне достатньо, щоб з нею можна було працювати, розкладіть її по канелоні. Полити страву соусом, нарізати гриби, що залишилися, дрібними скибочками і прикрасити страву. Скропити 1 столовою ложкою олії і запікати 45 хвилин або до золотистого кольору.

Тут дізнаєтеся ще один рецепт від Джеймі Олівера – кролика в кисло-солодкому соусі.