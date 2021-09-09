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Канелоні з грибами від Джеймі Олівера – рецепт вечері, якої вистачить на 5 персон

Ірина Маслова
9 вересня, 15:13
Для цього рецепта потрібні каштанові гриби, але їх можна замінити білими або гливами. Смачно буде в будь-якому разі. Для соусу, яким заливаються начинені канелоні, потрібні молоко і сир чедер

Цей рецепт буде доречним для тих, хто любить макарони і запіканки з ними. Канелоні – це великі трубочки, які ми звикли фарширувати м'ясом. У сезон грибів варто спробувати відтворити рецепт Джеймі Олівера. В оригіналі він пропонує використовувати каштанові гриби, але є припущення, що ця страва не стане гіршою, наприклад, з гливами або білими грибами. І ще порада від Джеймі Олівера: коли викладатимете канелоні в форму для запікання, під них можна покласти овочі, які не пішли в готування або залежалися в холодильнику.

Канелоні з грибами – рецепт

Інгредієнти

Канелоні з грибами / Фото: instagram.com/jamieoliver

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  • 2 маленькі цибулини
  • 2 зубчики часнику
  • оливкова олія
  • 2 цибулі-порею
  • 750 г каштанових грибів, можна замінити білими або гливами
  • 75 г борошна
  • 1 літр знежиреного молока
  • 120 г сиру чедер
  • 250 г канелоні
  • спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. Очистіть цибулю і часник, потім подрібніть у блендері.
  3. У сотейнику розігрійте олію та обсмажте нарізану цибулю-порей разом з подрібненими грибами. Кілька штук грибів залиште для прикрашання. Тушкуйте 15 хвилин.
  4. Для соусу налийте 3 столові ложки олії в окрему сковороду і поставте на середній вогонь. Додайте борошно і перемішайте впродовж 2 хвилин. Потім поступово вливайте молоко.
  5. Готувати на повільному вогні 5 хвилин або до загустіння, потім натерти сир і приправити до ідеального стану.
  6. Вилийте третину соусу в деко для запікання. Щойно начинка охолоне достатньо, щоб з нею можна було працювати, розкладіть її по канелоні.
  7. Полити страву соусом, нарізати гриби, що залишилися, дрібними скибочками і прикрасити страву.
  8. Скропити 1 столовою ложкою олії і запікати 45 хвилин або до золотистого кольору.

Тут дізнаєтеся ще один рецепт від Джеймі Олівера – кролика в кисло-солодкому соусі.