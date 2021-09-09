Канелоні з грибами від Джеймі Олівера – рецепт вечері, якої вистачить на 5 персон

Цей рецепт буде доречним для тих, хто любить макарони і запіканки з ними. Канелоні – це великі трубочки, які ми звикли фарширувати м'ясом. У сезон грибів варто спробувати відтворити рецепт Джеймі Олівера. В оригіналі він пропонує використовувати каштанові гриби, але є припущення, що ця страва не стане гіршою, наприклад, з гливами або білими грибами. І ще порада від Джеймі Олівера: коли викладатимете канелоні в форму для запікання, під них можна покласти овочі, які не пішли в готування або залежалися в холодильнику.
Канелоні з грибами – рецепт
Інгредієнти
Канелоні з грибами / Фото: instagram.com/jamieoliver
- 2 маленькі цибулини
- 2 зубчики часнику
- оливкова олія
- 2 цибулі-порею
- 750 г каштанових грибів, можна замінити білими або гливами
- 75 г борошна
- 1 літр знежиреного молока
- 120 г сиру чедер
- 250 г канелоні
- спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Очистіть цибулю і часник, потім подрібніть у блендері.
- У сотейнику розігрійте олію та обсмажте нарізану цибулю-порей разом з подрібненими грибами. Кілька штук грибів залиште для прикрашання. Тушкуйте 15 хвилин.
- Для соусу налийте 3 столові ложки олії в окрему сковороду і поставте на середній вогонь. Додайте борошно і перемішайте впродовж 2 хвилин. Потім поступово вливайте молоко.
- Готувати на повільному вогні 5 хвилин або до загустіння, потім натерти сир і приправити до ідеального стану.
- Вилийте третину соусу в деко для запікання. Щойно начинка охолоне достатньо, щоб з нею можна було працювати, розкладіть її по канелоні.
- Полити страву соусом, нарізати гриби, що залишилися, дрібними скибочками і прикрасити страву.
- Скропити 1 столовою ложкою олії і запікати 45 хвилин або до золотистого кольору.
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