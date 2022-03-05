Картофель мафрум из Израиля – обжаривается, потом тушится в томатной пасте

Мафрум – это очень популярное блюдо в Израиле и очень напоминает колумбийский фаршированный картофель.

Но разница есть – мафрум, после того, как обжарится с фаршем в кляре, заливается томатным соусом и тушится в течение одного часа.

Картофель мафрум / Фото: instagram.com/viva.eda

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Рецепт от фудблогера viva.eda.

Картофель мафрум

Картофель мафрум / Фото: instagram.com/viva.eda

Ингредиенты:

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картофель – 8-10 шт.;

фарш – 300 г;

чеснок – 3 зуб.;

томатная паста;

мука;

лук;

специи в фарш – чили, кориандр, корица, черный перец;

специи в заливку -чили, белый перец, мускатный орех;

зелень.

Для кляра:

яйца – 2 шт.;

томатная паста – 2 ст. л.

Как готовят картофельный гуляш в Хорватии и Словении – читайте здесь.



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