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Картофель мафрум из Израиля – обжаривается, потом тушится в томатной пасте

Ирина Маслова
5 марта, 12:18
Перед приготовлением картофель советуют подержать в подсоленной воде. Потом будет удобней сделать в каждой несколько кармашков и нафаршировать

Мафрум – это очень популярное блюдо в Израиле и очень напоминает колумбийский фаршированный картофель.

Но разница есть – мафрум, после того, как обжарится с фаршем в кляре, заливается томатным соусом и тушится в течение одного часа.

Картофель мафрум / Фото: instagram.com/viva.eda

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Рецепт от фудблогера viva.eda.

Картофель мафрум

Картофель мафрум / Фото: instagram.com/viva.eda

Ингредиенты:

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  • картофель – 8-10 шт.;
  • фарш – 300 г;
  • чеснок – 3 зуб.;
  • томатная паста;
  • мука;
  • лук;
  • специи в фарш – чили, кориандр, корица, черный перец;
  • специи в заливку -чили, белый перец, мускатный орех;
  • зелень.

Для кляра:

  • яйца – 2 шт.;
  • томатная паста – 2 ст. л.

Как готовят картофельный гуляш в Хорватии и Словении – читайте здесь.

Как приготовить:

  1. Картошку очистить, отрезать концы для устойчивости, разрезать не до конца кармашками, с одной картошки получится несколько кармашков. Замочить в соленой воде на 20 минут. Остатки картошки натереть.
  2. Мелко порезать репчатый лук, петрушку порубить, чеснок выдавить. Добавить в фарш тертый картофель, лук, чеснок и зелень петрушки, добавить яйцо, специи и соль и все тщательно вымесить.
  3. Нафаршировать кармашки плотно.
  4. Сделать яичный кляр с томатной пастой. Разогреть масло для жарки. Обмакнуть картофель в кляре, обвалять в муке и обжарить на среднем огне до золотистой корочки со всех сторон.
  5. Для заливки обжарить лук с томатной пастой, добавить немного воды и соль.
  6. Картофель залить соусом и тушить до готовности около одного часа. Подавать с зеленью.