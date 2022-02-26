Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🎒 Тревожный чемоданчик 🇺🇦 Призыв резервистов 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua

Готовим тунец

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Уютный картофельный гуляш – как его готовят в Словении и Хорватии

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 февраля, 14:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сначала нужно приготовить овощной бульон, затем в него попадет картофель. Он не должен сильно развариться. По желанию к гуляшу можно добавить обжаренные шпикачки
Картофельный гуляш
Картофельный гуляш / Фото: jernejkitchen.com

Мы привыкли, что если гуляш, то это с мясом, паприкой и иногда с добавлением квашеной капусты. Бывают гуляши без мяса, исключительно овощными, где главная роль предоставлена картофелю.

Но паприка здесь тоже будет, сладкая и копченая. Она придаст легкий аромат дымка.

Реклама

Гуляш может быть полностью овощным, а может с колбасками. В Чехии, например, добавляют обжаренные шпикачки. Подавайте со свежей зеленью и ложкой сметаны.

Рецепт с сайта Jernejkitchen.com.

Картофельный гуляш

Картофельный гуляш
Картофельный гуляш / Фото: jernejkitchen.com

Реклама

Ингредиенты:

  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • по 1 шт. лук, морковь;
  • 2 зубчики чеснока;
  • 1 ст. л. сладкой паприки;
  • 1/2 ч. л. копченой паприки;
  • 1 ст. л. томатной пасты;
  • 2 шт. лавровый лист;
  • 700 г картофель;
  • соль, черный перец.

Здесь узнаете, как сделать сытную берлинскую запеканку хоппель поппель. Картофель для нее тоже нужен.

Как приготовить:

Реклама
  1. В кастрюлю с водой добавьте оливковое масло, нарезанный кубиками лук и нарезанную кубиками морковь. Готовьте около 5 минут, периодически помешивая, чтобы овощи стали мягкими.
  2. Добавьте измельченный чеснок, паприку и черный перец. Перемешайте, добавьте лавровый лист и томатную пасту. Готовьте около минуты.
  3. Картофель нарежьте одинаковыми ломтиками. Добавьте к овощному бульону и готовьте без крышки около 30 минут или пока картофель не станет мягким. Приправьте по вкусу солью и перцем.
  4. Когда гуляш будет готов, снимите с огня и накройте крышкой. Дайте настояться около 5 минут.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять