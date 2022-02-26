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Затишний картопляний гуляш – як його готують у Словенії та Хорватії

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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26 лютого, 14:20
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Спочатку потрібно приготувати овочевий бульйон, потім у нього потрапить картопля. Сильно розварювати її не треба. За бажанням до гуляшу можна додати обсмажені шпикачки
Картопляний гуляш
Картопляний гуляш / Фото: jernejkitchen.com

Ми звикли, якщо гуляш, то це з м'ясом, паприкою та іноді з додаванням квашеної капусти. Бувають гуляші без м'яса, виключно овочевими, де головну роль надано картоплі.

Але паприка тут теж буде, солодка та копчена. Вона додасть легкого аромату диму.

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Гуляш може бути повністю овочевим, а може з ковбасками. У Чехії, наприклад, додають обсмажені шпикачки. Подавайте зі свіжою зеленню та ложкою сметани.

Рецепт із сайту Jernejkitchen.com.

Картопляний гуляш

Картопляний гуляш
Картопляний гуляш / Фото: jernejkitchen.com

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Інгредієнти:

  • 2 ст. л. оливкової олії;
  • по 1 шт. цибуля, морква;
  • 2 зубчики часнику;
  • 1 ст. л. солодкої паприки;
  • 1/2 ч. л. копченої паприки;
  • 1 ст. л. томатної пасти;
  • 2 шт. лаврове листя;
  • 700 г картопля;
  • сіль, чорний перець.

Тут дізнаєтеся, як зробити ситну берлінську запіканку хопель попель. Картопля для неї теж потрібна.

Як приготувати:

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  1. У каструлю з водою додайте оливкову олію, нарізану кубиками цибулю та нарізану кубиками моркву. Готуйте близько 5 хвилин, періодично помішуючи, щоб овочі стали м'якими.
  2. Додайте подрібнений часник, паприку та чорний перець. Перемішайте, додайте лаврове листя та томатну пасту. Готуйте близько хвилини.
  3. Картоплю наріжте однаковими скибочками. Додайте до овочевого бульйону і готуйте без кришки близько 30 хвилин або доки картопля не стане м'якою. Приправте за смаком сіллю та перцем.
  4. Коли гуляш буде готовий, зніміть з вогню та накрийте кришкою. Дайте настоятись близько 5 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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