Затишний картопляний гуляш – як його готують у Словенії та Хорватії

Спочатку потрібно приготувати овочевий бульйон, потім у нього потрапить картопля. Сильно розварювати її не треба. За бажанням до гуляшу можна додати обсмажені шпикачки

Картопляний гуляш / Фото: jernejkitchen.com

Ми звикли, якщо гуляш, то це з м'ясом, паприкою та іноді з додаванням квашеної капусти. Бувають гуляші без м'яса, виключно овочевими, де головну роль надано картоплі.

Але паприка тут теж буде, солодка та копчена. Вона додасть легкого аромату диму.

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Гуляш може бути повністю овочевим, а може з ковбасками. У Чехії, наприклад, додають обсмажені шпикачки. Подавайте зі свіжою зеленню та ложкою сметани.

Рецепт із сайту Jernejkitchen.com.

Картопляний гуляш

Картопляний гуляш / Фото: jernejkitchen.com

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Інгредієнти:

2 ст. л. оливкової олії;

по 1 шт. цибуля, морква;

2 зубчики часнику;

1 ст. л. солодкої паприки;

1/2 ч. л. копченої паприки;

1 ст. л. томатної пасти;

2 шт. лаврове листя;

700 г картопля;

сіль, чорний перець.

Тут дізнаєтеся, як зробити ситну берлінську запіканку хопель попель. Картопля для неї теж потрібна.

Як приготувати:

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