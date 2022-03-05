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Картопля мафрум з Ізраїлю – обсмажується, потім тушкується в томатній пасті

Ірина Маслова
5 березня, 12:18
Перед приготуванням картоплю радять потримати у підсоленій воді. Потім буде зручніше зробити в кожній кілька кишеньок та нафарширувати

Мафрум – це дуже популярна страва в Ізраїлі та дуже нагадує колумбійську фаршировану картоплю.

Але різниця є – мафрум після того, як обсмажиться з фаршем у клярі, заливається томатним соусом і тушкується впродовж однієї години.

Картопля мафрум / Фото: instagram.com/viva.eda

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Рецепт від фудблогерки viva.eda.

Картопля мафрум

Картопля мафрум / Фото: instagram.com/viva.eda

Інгредієнти:

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  • картопля – 8-10 шт.;
  • фарш – 300 г;
  • часник – 3 зуб.;
  • томатна паста;
  • борошно;
  • цибуля;
  • спеції у фарш – чилі, коріандр, кориця, чорний перець;
  • спеції в заливку – чилі, білий перець, мускатний горіх;
  • зелень.

Для кляра:

  • яйця – 2 шт.;
  • томатна паста – 2 ст. л.

Як готують картопляний гуляш у Хорватії та Словенії – читайте тут.

Як приготувати:

  1. Картоплю очистити, відрізати кінці для стійкості, розрізати не до кінця у вигляді кишеньок, з однієї картоплі вийде кілька кишеньок. Замочити у солоній воді на 20 хвилин. Залишки картоплі натерти.
  2. Дрібно порізати цибулю, петрушку порубати, часник вичавити. Додати у фарш терту картоплю, цибулю, часник і зелень петрушки, додати яйце, спеції та сіль і все ретельно вимісити.
  3. Нафарширувати кишеньки картоплі щільно.
  4. Зробити яєчний кляр з томатною пастою. Розігріти олію для смаження. Вмочити картоплю в клярі, обваляти в борошні й обсмажити на середньому вогні до золотавої скоринки з усіх боків.
  5. Для заливки обсмажити цибулю з томатною пастою, додати трохи води та сіль.
  6. Картоплю залити соусом і тушкувати до готовності близько однієї години. Подавати із зеленню.