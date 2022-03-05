Картопля мафрум з Ізраїлю – обсмажується, потім тушкується в томатній пасті

Мафрум – це дуже популярна страва в Ізраїлі та дуже нагадує колумбійську фаршировану картоплю.

Але різниця є – мафрум після того, як обсмажиться з фаршем у клярі, заливається томатним соусом і тушкується впродовж однієї години.

Картопля мафрум / Фото: instagram.com/viva.eda

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Рецепт від фудблогерки viva.eda.

Картопля мафрум

Картопля мафрум / Фото: instagram.com/viva.eda

Інгредієнти:

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картопля – 8-10 шт.;

фарш – 300 г;

часник – 3 зуб.;

томатна паста;

борошно;

цибуля;

спеції у фарш – чилі, коріандр, кориця, чорний перець;

спеції в заливку – чилі, білий перець, мускатний горіх;

зелень.

Для кляра:

яйця – 2 шт.;

томатна паста – 2 ст. л.

Як готують картопляний гуляш у Хорватії та Словенії – читайте тут.



Як приготувати: