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Фарширована картопля – як її готують і з чим подають у Колумбії

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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21 лютого, 08:09
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Картоплю треба відварити та перетворити на пюре. Крім яловичого фаршу, для начинки знадобляться рис та кілька помідорів
Колумбійська фарширована картопля
Колумбійська фарширована картопля / Фото: thecookwaregeek.com

Це дуже схоже на естонських "картопляних поросят" зі свинячим фаршем.

У Колумбії, втім, як і у всій Латинській Америці, віддають перевагу яловичині.

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Після того, як з пюре буде сформовано начинені кульки, їх потрібно обсмажити у клярі.

Подають цю ситну картоплю із соусом на кшталт аджики, на основі гострих перців, помідорів, цибулі.

Рецепт із сайту Quericavida.com.

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Колумбійська фарширована картопля

Колумбійська фарширована картопля
Колумбійська фарширована картопля / Фото: www.quericavida.com

Інгредієнти:

  • 7 шт. картопля;
  • 400 яловичого фаршу;
  • 2 шт. помідори, очищені та нарізані кубиками;
  • 1 зубчик часнику, дрібно нарізаний;
  • варене яйце;
  • 100 г вареного білого рису;
  • 1/2 ч. л. порошку кмину;
  • олія;
  • 1 шт. яйце;
  • 100 мл молока;
  • 100 г борошна;
  • сіль, перець – за смаком.

З картоплі та фаршу виходить дуже ситний аргентинський пиріг. Його рецепт знайдете тут.

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Як приготувати:

  1. Картоплю відварити, подрібнити у пюре.
  2. У сковороді поєднати яловичий фарш, нарізані кубиками помідори, зубчик часнику, кмин і сіль. Тушкувати до повної готовності яловичини. Додати рис та нарізане варене яйце; перемішати.
  3. Пюре розділити на частини, сформувати кульки з м'ясною начинкою.
  4. Для кляру збити яйце, борошно, молоко та дрібку солі. Занурити кожну кульку в кляр і викласти в розігріту сковороду. Обсмажити до золотавого кольору.
  5. Викласти на паперовий рушник. Потім подавати.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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