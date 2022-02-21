Фарширована картопля – як її готують і з чим подають у Колумбії

Це дуже схоже на естонських "картопляних поросят" зі свинячим фаршем.
У Колумбії, втім, як і у всій Латинській Америці, віддають перевагу яловичині.
Після того, як з пюре буде сформовано начинені кульки, їх потрібно обсмажити у клярі.
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Подають цю ситну картоплю із соусом на кшталт аджики, на основі гострих перців, помідорів, цибулі.
Рецепт із сайту Quericavida.com.
Колумбійська фарширована картопля
Інгредієнти:
- 7 шт. картопля;
- 400 яловичого фаршу;
- 2 шт. помідори, очищені та нарізані кубиками;
- 1 зубчик часнику, дрібно нарізаний;
- варене яйце;
- 100 г вареного білого рису;
- 1/2 ч. л. порошку кмину;
- олія;
- 1 шт. яйце;
- 100 мл молока;
- 100 г борошна;
- сіль, перець – за смаком.
З картоплі та фаршу виходить дуже ситний аргентинський пиріг. Його рецепт знайдете тут.
Як приготувати:
- Картоплю відварити, подрібнити у пюре.
- У сковороді поєднати яловичий фарш, нарізані кубиками помідори, зубчик часнику, кмин і сіль. Тушкувати до повної готовності яловичини. Додати рис та нарізане варене яйце; перемішати.
- Пюре розділити на частини, сформувати кульки з м'ясною начинкою.
- Для кляру збити яйце, борошно, молоко та дрібку солі. Занурити кожну кульку в кляр і викласти в розігріту сковороду. Обсмажити до золотавого кольору.
- Викласти на паперовий рушник. Потім подавати.