Фарширована картопля – як її готують і з чим подають у Колумбії

Картоплю треба відварити та перетворити на пюре. Крім яловичого фаршу, для начинки знадобляться рис та кілька помідорів

Колумбійська фарширована картопля / Фото: thecookwaregeek.com

Це дуже схоже на естонських "картопляних поросят" зі свинячим фаршем.

У Колумбії, втім, як і у всій Латинській Америці, віддають перевагу яловичині.

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Після того, як з пюре буде сформовано начинені кульки, їх потрібно обсмажити у клярі.

Подають цю ситну картоплю із соусом на кшталт аджики, на основі гострих перців, помідорів, цибулі.

Рецепт із сайту Quericavida.com.

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Колумбійська фарширована картопля

Колумбійська фарширована картопля / Фото: www.quericavida.com

Інгредієнти:

7 шт. картопля;

400 яловичого фаршу;

2 шт. помідори, очищені та нарізані кубиками;

1 зубчик часнику, дрібно нарізаний;

варене яйце;

100 г вареного білого рису;

1/2 ч. л. порошку кмину;

олія;

1 шт. яйце;

100 мл молока;

100 г борошна;

сіль, перець – за смаком.

З картоплі та фаршу виходить дуже ситний аргентинський пиріг. Його рецепт знайдете тут.

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Як приготувати: