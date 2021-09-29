Картофель с лесными грибами – как приготовить в горшке, на сковороде и в микроволновке

Для многих лесные грибы – это прежде всего жареные. Так можно насладиться ими сполна. Но когда речь заходит о каких-то вспомогательных ингредиентах, то первое, что возникает в голове, – картофель. Вероятно, это одно из самых идеальных сочетаний, тем более с белыми грибами, груздями или лисичками. Джейми Оливер в свою очередь предлагает приготовить каннеллони с грибами, утверждает, что тоже очень достойно.
Картофель с лисичками
Картофель с лисичками / Фото: instagram.com/olechkaa_pavlova/
Рецепты картофеля с грибами / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг
- Лисички – 600 г
- Лук, чеснок – по вкусу
- Растительное, сливочное масло
- Соль, перец, зелень
Как приготовить:
- Лисички разморозить замочить в воде на 30 минут. Хорошо вымыть.
- Обжарить на сковороде с растительным маслом, пока не выпарится вся жидкость.
- Добавить кусочек сливочного масла, соль, перец и обжаривать на умеренном огне 15-20 минут. Отложить в сторону.
- Картофель почистить, слегка отварить. Остудить, порезать.
- В сковороду налить растительное масло, добавить сливочное масло.
- Обжарить картофель на умеренном огне до румяной корочки. Посолить, поперчить.
- Добавить грибы, аккуратно перемешать. Украсить зеленью.
Картофель с грибами в горшке
Картофель с грибами в горшке / Фото: instagram.com/lena_ilyicheva/
Ингредиенты:
- Картофель – 6 шт.
- Кориандр молотый, сушеный укроп, сушеный чеснок – по 1/3 ч. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Сметана 20% – 150 г
Для грибов:
- Масло топленое
- Грибы – 400 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 3 зубчика
- Соль, перец – по вкусу
- Сыр твердый – 60 г
Как приготовить:
- Картофель мелко нарезать, добавит специи, соль, перец, сметану и перемешать.
- На сковороде обжарить лук до прозрачности, добавить грибы и измельченный чеснок.
- В горшочки выложить слоями картофель и грибы. В каждый влить по 2 ст. л. воды. Посыпать сыром.
- Горшки закрыть фольгой и крышкой. Запекать при 180 градусах 1 час.
Картофель с грибами в микроволновке
Картофель с грибами в микроволновке / Фото: instagram.com/kuhnja_bez_mjasa/
Ингредиенты:
- Картофель – 400 г
- Грибы – 200 г
- Сметана, сливочное масло – по100 г
- Мука – 30 г
- Лук – 2 шт.
- Соль, перец, специи
Как приготовить:
- Картофель с грибами мелко нарезать. Масло немного растопить и смешать с картофелем и грибами. Добавить 5 ст. л. воды и тушить 1- минут в микроволновке на полной мощности.
- Муку растереть со сметаной. Добавить соль, перец и специи. Добавить немного воды и перемешать.
- Залить соусом картофель с грибами и тушить на полной мощности 2-3 минуты.