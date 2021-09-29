Картофель с лесными грибами – как приготовить в горшке, на сковороде и в микроволновке

Для многих лесные грибы – это прежде всего жареные. Так можно насладиться ими сполна. Но когда речь заходит о каких-то вспомогательных ингредиентах, то первое, что возникает в голове, – картофель. Вероятно, это одно из самых идеальных сочетаний, тем более с белыми грибами, груздями или лисичками. Джейми Оливер в свою очередь предлагает приготовить каннеллони с грибами, утверждает, что тоже очень достойно.

Картофель с лисичками

Картофель с лисичками / Фото: instagram.com/olechkaa_pavlova/

Рецепты картофеля с грибами / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

Картофель – 1 кг

Лисички – 600 г

Лук, чеснок – по вкусу

Растительное, сливочное масло

Соль, перец, зелень

Как приготовить:

Лисички разморозить замочить в воде на 30 минут. Хорошо вымыть. Обжарить на сковороде с растительным маслом, пока не выпарится вся жидкость. Добавить кусочек сливочного масла, соль, перец и обжаривать на умеренном огне 15-20 минут. Отложить в сторону. Картофель почистить, слегка отварить. Остудить, порезать. В сковороду налить растительное масло, добавить сливочное масло. Обжарить картофель на умеренном огне до румяной корочки. Посолить, поперчить. Добавить грибы, аккуратно перемешать. Украсить зеленью.

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Картофель с грибами в горшке

Картофель с грибами в горшке / Фото: instagram.com/lena_ilyicheva/

Ингредиенты:

Картофель – 6 шт.

Кориандр молотый, сушеный укроп, сушеный чеснок – по 1/3 ч. л.

Соль, перец – по вкусу

Сметана 20% – 150 г

Для грибов:

Масло топленое

Грибы – 400 г

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика

Соль, перец – по вкусу

Сыр твердый – 60 г

Как приготовить:

Картофель мелко нарезать, добавит специи, соль, перец, сметану и перемешать. На сковороде обжарить лук до прозрачности, добавить грибы и измельченный чеснок. В горшочки выложить слоями картофель и грибы. В каждый влить по 2 ст. л. воды. Посыпать сыром. Горшки закрыть фольгой и крышкой. Запекать при 180 градусах 1 час.

Картофель с грибами в микроволновке

Картофель с грибами в микроволновке / Фото: instagram.com/kuhnja_bez_mjasa/

Ингредиенты:

Картофель – 400 г

Грибы – 200 г

Сметана, сливочное масло – по100 г

Мука – 30 г

Лук – 2 шт.

Соль, перец, специи

Как приготовить:

Картофель с грибами мелко нарезать. Масло немного растопить и смешать с картофелем и грибами. Добавить 5 ст. л. воды и тушить 1- минут в микроволновке на полной мощности. Муку растереть со сметаной. Добавить соль, перец и специи. Добавить немного воды и перемешать. Залить соусом картофель с грибами и тушить на полной мощности 2-3 минуты.