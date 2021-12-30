Рецепт пюре с сулугуни – оно тянется за вилкой на 30 сантиметров

Все, где присутствует сулугуни, – это грузинская кухня. Этот сыр придумали и очень любят там. С ним готовят не только сытные омлеты, его, как выяснилось, добавляют в картофельное пюре.
Обычное блюдо очень быстро превращается в настоящее гастрономическое шоу – за вилкой тянутся ароматные нити сулугуни.
Картофельное пюре ташмиджаби / Фото: instagram.com/xatia.imereli/
Весь процесс приготовления ташмиджаби состоит из его постоянного помешивания на огне.
Рецепт найден на странице фудблогера из Грузии xatia.imereli.
Картофельное пюре ташмиджаби
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг ⠀⠀ ⠀⠀
- Сыр сулугуни – 550 г ⠀ ⠀⠀
- Молоко – 250 мл ⠀ ⠀⠀
- Сливочное масло – 50 г ⠀ ⠀⠀
- Соль – по вкусу ⠀⠀⠀⠀
Как приготовить:
- Очищенный картофель отварить до полной готовности в подсоленной воде. Слить воду. ⠀⠀⠀⠀
- Сделать пюре и добавить сливочное масло. Кастрюлю с пюре поставить на медленный огонь. Постоянно помешивать.⠀⠀⠀
- Сулугуни нарезать на небольшие кусочки. Добавить в пюре. Интенсивно перемешать, чтобы сыр расплавился и смешался с картошкой. ⠀⠀⠀⠀
- Добавить горячее молоко, помешивая пюре. Добавить соль по вкусу.