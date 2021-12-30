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Рецепт пюре із сулугуні – воно тягнеться за виделкою на 30 сантиметрів

Ірина Маслова
30 грудня, 17:20
Усе завдяки величезній кількості сулугуні. Він, нарізаний, вводиться в готове картопляне пюре і розчиняється в ньому. Подавати ташміджабі краще в глиняному посуді порційно

Усе, де є сулугуні, – це грузинська кухня. Цей сир придумали та дуже люблять там. З ним готують не лише ситні омлети, його, як з'ясувалося, додають у картопляне пюре.

Звичайна страва дуже швидко перетворюється на справжнє гастрономічне шоу – за виделкою тягнуться ароматні нитки сулугуні.

Картопляне пюре ташміджабі / Фото: instagram.com/xatia.imereli/

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Весь процес приготування ташміджабі складається з постійного помішування на вогні.

Рецепт знайдено на сторінці фудблогерки з Грузії xatia.imereli.

Картопляне пюре ташміджабі

Інгредієнти:

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  • Картопля – 1 кг ⠀⠀ ⠀⠀
  • Сир сулугуні – 550 г ⠀ ⠀⠀
  • Молоко – 250 мл ⠀ ⠀⠀
  • Вершкове масло – 50 г ⠀ ⠀⠀
  • Сіль – за смаком ⠀⠀⠀⠀

Як приготувати:

  1. Очищену картоплю відварити до повної готовності у підсоленій воді. Злити воду. ⠀⠀⠀⠀
  2. Зробити пюре та додати вершкове масло. Каструлю з пюре поставити на повільний вогонь. Постійно помішувати.
  3. Сулугуні нарізати на невеликі шматочки. Додати в пюре. Інтенсивно перемішати, щоб сир розплавився та змішався з картоплею. ⠀⠀⠀⠀
  4. Додати гаряче молоко, помішуючи пюре. Додати сіль за смаком.