Картофельные лепешки решти, брускетта с лисичками и горячий белый шоколад – рецепты согревающего завтрака

Не обязательно готовить все три представленные позиции. Если у вас есть свой фаворит для завтрака, например, в виде разных овощных омлетов, то можно приготовить что-то одно. В следующий раз попробуете остальное. В швейцарские картофельные лепешки решти можно добавить помидор или отварную курицу, брускетта с лисичками будет вкуснее, если намазать на нее сливочный сыр, а для горячего белого шоколада нужно молоко.

Картофельные лепешки решти

Картофельные лепешки решти / Фото: instagram.com/cook.gv/

Картофельная лепешка решти / Фото: instagram.com/topfood_yuliana/

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Ингредиенты

Картофель – 5-6 шт.

Яйцо – 1 шт.

Растительное масло – 2 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Картофель очистить, натереть на крупной терке, добавить соль, специи, масло, перемешать. Сок от картофеля нужно слить, но не отжимать. Добавить яйцо, перемешать. Разделить на 4 части и распределить на противне, застеленным пекарской бумагой, в форме лепешки толщиной 1-2 см. Выпекать при 180 градусах 30 минут до золотистой корочки, картофель не должен хрустеть. Подавать со сметаной.

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Брускетта с лисичками

Брускетта с лисичками / Фото: instagram.com/vikos_kokos/

Ингредиенты

Лисички – 80 г

Оливковое масло – 1 ст. л.

Чеснок – 1 зубчик

Сливочный сыр – 3 ст. л.

Свежий хлеб – 2 кусочка

Свежий огурец – 1 шт.

Соль, перец, зелень – по вкусу

Способ приготовления

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Лисички очистить, обсушить, порезать на крупные куски, мелкие грибы оставить целиком. Чеснок обжарить до золотистой корочки на оливковом масле, затем удалить. Быстро обжарить лисички на чесночном оливковом масле. Огурец нарезать слайсами и свернуть в спиральки. Хлеб подсушить на сковороде. Намазать сливочным сыром, выложить обжаренные грибы и огурцы. Украсить зеленью, посолить, поперчить по вкусу.

Белый горячий шоколад

Белый горячий шоколад / Фото: instagram.com/_foodie_clickz/

Ингредиенты

Молоко – 4 стакана (по 200 мл)

Белый шоколад – 1 плитка

Соль, корица – по щепотке

Способ приготовления

Вылить молоко в сотейник, добавить измельченный на кусочки белый шоколад. Добавить щепотку соли. Нагревать, помешивая, пока шоколад полностью не растворится. Разлить по чашкам. Сверху посыпать корицей.

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