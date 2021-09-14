Картопляні коржики рьошті, брускета з лисичками і гарячий білий шоколад – рецепти зігрівального сніданку

Не обов'язково готувати всі три наведені позиції. Якщо у вас є свій фаворит для сніданку, наприклад, у вигляді різних овочевих омлетів, то можна приготувати щось одне. Наступного разу спробуєте інше. У швейцарські картопляні коржики рьошті можна додати помідор або відварну курку, брускета з лисичками буде смачніше, якщо намазати на неї вершковий сир, а для гарячого білого шоколаду потрібно молоко.

Картопляні коржики рьошті

Картопляні коржики рьошті / Фото: instagram.com/cook.gv/

Картопляний коржик рьошті / Фото: instagram.com/topfood_yuliana/

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Інгредієнти

Картопля – 5-6 шт.

Яйце – 1 шт.

Олія – 2 ст. л.

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Картоплю очистити, натерти на крупній тертці, додати сіль, спеції, олію, перемішати. Сік від картоплі потрібно злити, але не віджимати. Додати яйце, перемішати. Розділити на 4 частини і розподілити на деку, застеленому пекарським папером, у формі коржиків завтовшки 1-2 см. Випікати за 180 градусів 30 хвилин до золотистої скоринки, картопля не має хрустіти. Подавати зі сметаною.

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Брускета з лисичками

Брускета з лисичками / Фото: instagram.com/vikos_kokos/

Інгредієнти

Лисички – 80 г

Оливкова олія – 1 ст. л.

Часник – 1 зубчик

Вершковий сир – 3 ст. л.

Свіжий хліб – 2 шматочки

Свіжий огірок – 1 шт.

Сіль, перець, зелень – за смаком

Спосіб приготування

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Лисички очистити, обсушити, порізати на великі шматки, дрібні гриби залишити цілими. Часник обсмажити до золотистої скоринки на оливковій олії, потім видалити. Швидко обсмажити лисички на часниковій оливковій олії. Огірок нарізати слайсами і згорнути в спіральки. Хліб підсушити на сковороді. Намазати вершковим сиром, викласти обсмажені гриби та огірки. Прикрасити зеленню, посолити, поперчити за смаком.

Білий гарячий шоколад

Білий гарячий шоколад / Фото: instagram.com/_foodie_clickz/

Інгредієнти

Молоко – 4 склянки (по 200 мл)

Білий шоколад – 1 плитка

Сіль, кориця – по дрібці

Спосіб приготування

Вилити молоко в сотейник, додати подрібнений на шматочки білий шоколад. Додати дрібку солі. Нагрівати, помішуючи, доки шоколад повністю не розчиниться. Розлити по чашках. Зверху посипати корицею.

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