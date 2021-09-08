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Яєчня в беконі, запечені яблука із сиром і карамельний чай – ідеї для затишного сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
8 вересня, 07:01
В закладинки
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Почніть приготування цього сніданку із запечених із сиром яблук, а для яєчні в беконі візьміть формочки, за бажанням змастивши їх вершковим маслом. Карамельний смак чаю отримаєте, якщо трохи підсмажите цукор
Яйця в беконі, запечені в духовці
Яйця в беконі, запечені в духовці / Фото: instagram.com/hilbilbyculturedfood/

Спочатку можна подумати, що такий сніданок досить витратний за часом. Але ні, він саме для тих, хто любить швидко приготувати його і з'їсти. Почніть із запечених із сиром яблук, не забудьте додати трохи родзинок і прикрасити корицею. А поки вони будуть томитися в духовці, займіться яєчнею в беконі. Її можна приготувати в мікрохвильовці. Чай краще заварювати наприкінці, він має бути дуже теплим і зігрівати.

Яєчня в беконі

Яєчня в беконі
Яєчня в беконі / Фото: instagram.com/madam.irina.andriyahina/

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Інгредієнти

  • 200 г бекону;
  • 100 г сиру;
  • 5 яєць;
  • 3 гілочки кропу;
  • сіль, перець.

Спосіб приготування

  1. Бекон розрізати навпіл, сир натерти на крупній тертці, кріп подрібнити.
  2. Змішати яйця, сир і зелень, посолити, поперчити за смаком.
  3. Форми для запікання застелити беконом хрест на хрест.
  4. Влити яєчну масу, запікати в розігрітій до 200 градусів духовці 15-20 хвилин.
  5. Прикрасити зеленню.

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Запечені яблука з сиром та родзинками

Печені яблука в духовці
Печені яблука в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 4 великих яблука;
  • 200 г сиру;
  • 1 ст. л. меду або цукру;
  • жменя родзинок;
  • щіпка меленої кориці або ваніліну;
  • лимонний сік.

Спосіб приготування

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  1. Родзинки замочіть у теплій воді, промийте та висушіть.
  2. Перемішайте в мисці сир, мед, родзинки і корицю.
  3. У яблук зріжте нижню частину, щоб їх було зручніше поставити вертикально. Акуратно зріжте верхівки.
  4. Збризніть яблука лимонним соком, щоб вони не потемніли. Виріжте серцевину і частину м'якоті.
  5. Поставте яблука у жаротривку форму. Начиніть їх сиром. Начинка має трохи підніматися над краями яблук.
  6. Запікайте в духовці 20-30 хвилин за температури близько 180-200 градусів.

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Карамельний чай

Карамельний чай
Карамельний чай / Фото: instagram.com/yuri_mode/

Інгредієнти

  • 2 ст. л цукру;
  • 1 ст. л. чорного чаю;
  • 300 мл води;
  • 150 мл молока.

Спосіб приготування

  1. У каструлі з товстим дном з'єднати цукор і чай. Нагрівати, доки цукор не розплавиться і не стане золотавим.
  2. Влити окріп і при цьому перемішувати. Додати молоко, довести карамельний чай до кипіння і процідити.

І ще один варіянт для болгарського сніданку знайдете тут. Це омлет міш-маш, салат "Шопський" і кава, зварена на молоці.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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