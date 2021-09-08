Яичница в беконе, запеченные яблоки с творогом и карамельный чай – идеи для уютного завтрака

Сначала можно подумать, что такой завтрак достаточно затратный по времени. Но нет, он как раз для тех, кто любит быстро приготовить его и съесть. Начните с запеченных с творогом яблок, не забудьте добавить немного изюма и украсить корицей. А пока они будут томиться в духовке, займитесь яичницей в беконе. Ее можно приготовить в микроволновке. Чай лучше заваривать в конце, он должен быть очень теплым и согревать.
Яичница в беконе
Ингредиенты
- 200 г бекона;
- 100 г сыра;
- 5 яиц;
- 3 веточки укропа;
- соль, перец.
Способ приготовления
- Бекон разрезать пополам, сыр натереть на крупной тёрке, укроп измельчить.
- Смешать яйца, сыр и зелень, посолить, поперчить по вкусу.
- Формочки для запекания застелить беконом крест на крест.
- Влить яичную массу, запекать в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут.
- Украсить зеленью.
Запеченные яблоки с творогом и изюмом
Ингредиенты
- 4 крупных яблока;
- 200 г творога;
- 1 ст. л. меда или сахара;
- горсть изюма;
- щепотка молотой корицы или ванилина;
- лимонный сок.
Способ приготовления
- Изюм замочите в теплой воде, промойте и обсушите.
- Перемешайте в миске творог, мед, изюм и корицу.
- У яблок срежьте нижнюю часть, чтобы их было удобнее поставить вертикально. Аккуратно срежьте верхушки.
- Сбрызните яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели. Вырежьте сердцевину и часть мякоти.
- Поставьте яблоки в жаропрочную форму. Начините их творогом. Начинка должна немного возвышаться над краями яблок.
- Запекайте в духовом шкафу 20-30 минут при температуре около 180-200 градусов.
Карамельный чай
Ингредиенты
- 2 ст. л сахара;
- 1 ст. л. черного чая;
- 300 мл воды;
- 150 мл молока.
Способ приготовления
- В кастрюле с толстым дном соединить сахар и чай. Нагревать, пока сахар не расплавится и не станет золотистым.
- Влить кипяток и при этом перемешивать. Добавить молоко, довести карамельный чай до кипения и процедить.
И еще один вариант для болгарского завтрака найдете здесь. Это омлет миш-маш, салат "Шопский" и кофе, сваренный на молоке.