Картофельные лепешки с сыром и яйцом – рецепт завтрака за 10 минут

Это действительно очень быстрый завтрак. Пока картофель будет обжариваться, вы подготовите яично-сырную заливку. Если к тесту добавить много зелени, то получатся витаминные лепешки.
Когда натрете картофель, можно слить лишнюю жидкость. Автор рецепта Калнина Наталья этого не делала и советует добавить к основе любимые приправы и сушеные травы.
Картофельные лепешки / Фото: Depositphotos
Картофельные лепешки с сыром и яйцом
Картофельные лепешки с сыром и яйцом / Фото: Калнина Наталья
Ингредиенты:
- картофель – 3-4 шт.;
- яйца – 4 шт.;
- сыр – 100 г;
- соль, перец, специи.
Здесь узнаете, как приготовить огромные дрожжевые лепешки, которые могут стать альтернативой хлебу.
Как приготовить:
- Сырой картофель натереть, если много сока, отжать. Сыр натереть.
- Яйца взбить с солью и перцем, добавить сыр, перемешать.
- На разогретую с маслом сковороду выложить картофель и разровнять. Накрыть крышкой, жарить до золотистого цвета. С помощью тарелки перевернуть на другую сторону.
- Сверху вылить яйца и жарить до готовности яиц. Перед подачей украсить зеленью.
Весь процесс приготовления завтрака – в видео.