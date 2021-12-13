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Картошка в духовке давленая – ароматный гарнир или самостоятельное блюдо

Ирина Маслова
13 декабря, 18:30
Сначала картошку нужно отварить, потом выложить на противень и слегка раздавить с помощью стакана. Потом она поливается соусом из оливкового масла и специй и запекается

Сложно не согласиться с тем, что способов приготовить картофель несравнимо больше, чем с многими другими продуктами.

Мы делились рецептами хассельбака и "шайб" из пюре, теперь – эта великолепная давленая картошка.

"Давленая" картошка - рецепт / Фото: Наталья Булочка

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Раздавить перед запеканием ее удобно с помощью стакана. Что касается специй, то набор из рецепта от кулинарного канала Наталья Булочка из розмарина, соли и перца можно дополнять.

Картошка в духовке давленая

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг;
  • оливковое масло – 5 ст. л. (может понадобится больше);
  • соль – 2 ч. л.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • перец черный, молотый розмарин.

Как приготовить:

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  1. Картофель помыть и залить водой. Добавить чайную ложкой соли и варить до готовности.
  2. Для заправки соединить оливковое масло, добавить измельченный чеснок. Всыпать розмарин, немного черного перца.
  3. Готовый картофель выложить на противень, застеленный пергаментом.
  4. Стаканом прижать картофель сверху и распределить заправку. Полить оливковым маслом по вкусу.
  5. Выпекать при 180 градусах 20-25 минут. Украсить зеленью.