Картошка в духовке давленая – ароматный гарнир или самостоятельное блюдо

Сложно не согласиться с тем, что способов приготовить картофель несравнимо больше, чем с многими другими продуктами.

Мы делились рецептами хассельбака и "шайб" из пюре, теперь – эта великолепная давленая картошка.

"Давленая" картошка - рецепт / Фото: Наталья Булочка

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Раздавить перед запеканием ее удобно с помощью стакана. Что касается специй, то набор из рецепта от кулинарного канала Наталья Булочка из розмарина, соли и перца можно дополнять.

Картошка в духовке давленая

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

оливковое масло – 5 ст. л. (может понадобится больше);

соль – 2 ч. л.;

чеснок – 2 зубчика;

перец черный, молотый розмарин.

Как приготовить:

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