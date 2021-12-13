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Картопля в духовці давлена – ароматний гарнір чи самостійна страва

Ірина Маслова
13 грудня, 18:30
Спочатку картоплю потрібно відварити, потім викласти на деко та злегка розчавити склянкою. Потім вона поливається соусом з оливкової олії та спецій і запікається

Неможливо не погодитися з тим, що способів приготувати картоплю незрівнянно більше, ніж із багатьма іншими продуктами.

Ми ділилися рецептами хасельбака та "шайб" із пюре, тепер – ця чудова давлена картопля.

"Давлена" картопля - рецепт / Фото: Наталья Булочка

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Розчавати перед запіканням її зручно за допомогою склянки. Щодо спецій, то набір із рецепта від кулінарного каналу Наталія Булочка з розмарину, солі та перцю можна доповнювати.

Картопля в духовці давлена

Інгредієнти:

  • картопля – 1 кг;
  • оливкова олія – 5 ст. л. (може знадобиться більше);
  • сіль – 2 ч. л.;
  • часник – 2 зубчики;
  • перець чорний, мелений розмарин.

Як приготувати:

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  1. Картоплю помити та залити водою. Додати чайну ложку солі та варити до готовності.
  2. Для заправки з'єднати оливкову олію, додати подрібнений часник. Всипати розмарин, трохи чорного перцю.
  3. Готовю картоплю викласти на деко, застелене пергаментом.
  4. Склянкою притиснути картоплю зверху та розподілити заправку. Полити оливковою олією за смаком.
  5. Випікати за 180 градусів 20-25 хвилин. Прикрасити зеленню.