Кекс "Снежинка" – рецепт одного из популярных предновогодних десертов из прошлого

Этот кекс – вкуснейший представитель советской домашней выпечки. Он не был на слуху, как "Столичный" с изюмом.

То есть "Снежинка" не продавалась в магазинах, и хозяйки не адаптировали ее рецепт на своих кухнях.

Кекс "Снежинка" / Фото: instagram.com/zheludkova_ira

Реклама

Это настоящая домашняя выдумка. Причем пористая и сочная. Вместо муки – крахмал, остальную работу сделает сгущенка.

Автор рецепта – zheludkova_ira – как видно на фото, украсила "Снежинку" шоколадной глазурью. Этого можно не делать. И так понятно, что кекс достаточно сладкий.

Кекс "Снежинка"

Ингредиенты:

Реклама

1 яйцо;

1 банка сгущенки;

цедра 1 лимона;

1/2 ч. л. соды, гашеной соком лимона;

6 ст. л. крахмала.

Как приготовить: