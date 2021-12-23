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Кекс "Снежинка" – рецепт одного из популярных предновогодних десертов из прошлого

Ирина Маслова
23 декабря, 10:14
Многие могут помнить, что в свое время их пекли для сладких столов после школьных елок. "Снежинке" не нужна мука, она выпекается на сгущенке и крахмале. Украшается по вкусу

Этот кекс – вкуснейший представитель советской домашней выпечки. Он не был на слуху, как "Столичный" с изюмом.

То есть "Снежинка" не продавалась в магазинах, и хозяйки не адаптировали ее рецепт на своих кухнях.

Кекс "Снежинка" / Фото: instagram.com/zheludkova_ira

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Это настоящая домашняя выдумка. Причем пористая и сочная. Вместо муки – крахмал, остальную работу сделает сгущенка.

Автор рецепта – zheludkova_ira – как видно на фото, украсила "Снежинку" шоколадной глазурью. Этого можно не делать. И так понятно, что кекс достаточно сладкий.

Кекс "Снежинка"

Ингредиенты:

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  • 1 яйцо;
  • 1 банка сгущенки;
  • цедра 1 лимона;
  • 1/2 ч. л. соды, гашеной соком лимона;
  • 6 ст. л. крахмала.

Как приготовить:

  1. Соединить все ингредиенты, вылить в смазанную сливочным маслом форму и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.