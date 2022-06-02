Классический рецепт жареных баклажанов – в майонез добавьте немного шампиньонов

Рецептов с кабачками и баклажанами множество, экспериментам с ними нет конца. Но вот проверенные обжаренные и поданные с майонезом, чесноком и помидорами не надоедают.

Это проверенный редакцией рецепт. Мы рекомендуем попробовать добавить к майонезу, кроме чеснока, кинзы и зелени, немного обжаренных шампиньонов.

Рулетики из баклажанов с майонезом, зеленью и помидорами / Фото: Depositphotos

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Баклажаны с майонезом и чесноком

Баклажаны с майонезом и чесноком

Ингредиенты:

баклажаны – 3 шт.;

чеснок – 3 зуб.;

шампиньоны;

майонез;

зелень, кинза, соль, перец;

подсолнечное масло.

Как приготовить:

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Баклажаны нарезать, посолить и оставить на 15-10 минут. Промыть от соль, просушить. Обжарить на разогретом растительном масле, выложить на салфетки. Измельченные шампиньоны обжарить с чесноком до испарения жидкости. Соединить с майонезом, зеленью и измельченным чесноком. Смазать соусом баклажаны.

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