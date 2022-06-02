Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Класичний рецепт смажених баклажанів – до майонезу додайте трохи печериць

Ірина Маслова
2 червня, 17:33
Ми добре знаємо, що смак і текстура баклажанів і печериць дещо схожі. Баклажани можна нарізати кружальцями або слайсами, потім загорнувши в рулети

Рецептів з кабачками та баклажанами безліч, експериментам з ними немає меж. Але перевірені обсмажені й подані з майонезом, часником і помідорами не набридають.

Це перевірений редакцією рецепт. Ми рекомендуємо спробувати додати до майонезу, крім часнику, кінзи та зелені, трохи обсмажених печериць.

Рулетики з баклажанів з майонезом, зеленню і помідорами

Реклама

Баклажани з майонезом та часником

Баклажани з майонезом та часником

Інгредієнти:

  • баклажани – 3 шт.;
  • часник – 3 зуб.;
  • печериці;
  • майонез;
  • зелень, кінза, сіль, перець;
  • соняшникова олія.

Як приготувати:

Реклама
  1. Баклажани нарізати, посолити та залишити на 15-10 хвилин. Промити від солі, просушити.
  2. Обсмажити на розігрітій олії, викласти на серветки.
  3. Подрібнені печериці обсмажити з часником до випаровування рідини.
  4. З'єднати з майонезом, зеленню та подрібненим часником. Змастити соусом баклажани.

Не пропустіть рецепт корисного та смачного гарніру – спагеті з кабачків.