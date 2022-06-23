Клубника в шоколаде – как приготовить, чтобы не испортить десерт (фото)

Куда бы не попала клубника, в тирамису или шоколад, – получится обязательно отличный десерт.
Для клубники в шоколаде нужны крупные и плотные ягоды. Советуют опускать их в шоколад, нанизав на шпажки, будет равномерный слой. Шпажки тоже желательно опустить в шоколад, чтобы клубника не упала.
Клубника в шоколаде, как правильно сделать и рецепт / Фото: Depositphotos
Равномерно шоколад застынет, если поместить шпажки на весу, например, на стенках контейнера. Если будете выкладывать на бумагу сразу, шоколад прилипнет.
Можно чередовать слои темного, молочного и белого шоколада. Или вообще соединить темный и белый, размешать зубочисткой, чтобы получить красивые узоры.
И главное – шоколад будет крепко держаться на хорошо просушенной клубнике, желательно протереть ее салфеткой.
Клубника в шоколаде
Ингредиенты:
- клубника;
- шоколад (темный или молочный).
Как приготовить:
- Клубнику тщательно вымыть (хвостик оставить), выложить на салфетки, тщательно обсушить.
- Шоколад растопить на водяной бане, помешивая.
- Пластиковый контейнер с крышкой застелить пергаментом.
- Опустить шпажку в шоколад, проткнуть ягоду. Опустить клубнику в шоколад. Выложить клубнику на расстоянии.
- Дать шоколаду застыть при комнатной температуре, потом поставить клубнику в шоколаде в холодильник..
Не пропустите простой пирог с клубникой. Тесто замешивается на сметане.