Клубника в шоколаде – как приготовить, чтобы не испортить десерт (фото)

Куда бы не попала клубника, в тирамису или шоколад, – получится обязательно отличный десерт.

Для клубники в шоколаде нужны крупные и плотные ягоды. Советуют опускать их в шоколад, нанизав на шпажки, будет равномерный слой. Шпажки тоже желательно опустить в шоколад, чтобы клубника не упала.

Клубника в шоколаде, как правильно сделать и рецепт / Фото: Depositphotos

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Равномерно шоколад застынет, если поместить шпажки на весу, например, на стенках контейнера. Если будете выкладывать на бумагу сразу, шоколад прилипнет.

Можно чередовать слои темного, молочного и белого шоколада. Или вообще соединить темный и белый, размешать зубочисткой, чтобы получить красивые узоры.

И главное – шоколад будет крепко держаться на хорошо просушенной клубнике, желательно протереть ее салфеткой.

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Клубника в шоколаде

Клубника в шоколаде

Ингредиенты:

клубника;

шоколад (темный или молочный).

Как приготовить:

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Клубнику тщательно вымыть (хвостик оставить), выложить на салфетки, тщательно обсушить. Шоколад растопить на водяной бане, помешивая. Пластиковый контейнер с крышкой застелить пергаментом. Опустить шпажку в шоколад, проткнуть ягоду. Опустить клубнику в шоколад. Выложить клубнику на расстоянии. Дать шоколаду застыть при комнатной температуре, потом поставить клубнику в шоколаде в холодильник..

Не пропустите простой пирог с клубникой. Тесто замешивается на сметане.