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Кофе по-египетски – весь секрет в его пене: простой рецепт напитка

Ирина Маслова
29 января, 08:57
Именно техника приготовления обеспечивает напитку кремовую текстуру. В процессе пена, что образуется на поверхности, перекладывается в чашку, а потом соединяется с кофе

Если у кофе с кардамоном есть свои особые правила, чтобы его не испортить, то для египетского кофе все немного проще.

Нет, основные требования остаются – фильтрованная вода, свежемолотый кофе и не кипятить напиток.

Как приготовить кофе по-египетски / Фото: Инстаграм

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Но вот сам процесс несколько отличается. Все дело в пене. Именно в ней. В процессе, когда она приближается к краям джезвы, ее нужно снимать и выкладывать в чашку. Так повторить несколько раз.

Благодаря этому кофе получается более нежной текстуры. И да, в Египте любят сладкий кофе. Но добавлять сахар можно по своему вкусу.

Кофе по-египетски

Кофе по-египетски / Фото: instagram.com/kn.natalie/

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Ингредиенты:

  • кофе мелкого помола – 25 г;
  • вода – 125 мл;
  • сахар – 4-5 г;
  • соль – щепотка.

В Японии очень любят кофейное желе как альтернативу эспрессо. Как это желе приготовить – смотрите здесь.

Способ приготовления:

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  1. Влить в джезву очищенную воду, довести до кипения, дать несколько минут постоять. Всыпать сахар, соль и кофе, размешать. Поставить на слабый огонь.
  2. Как только на поверхности кофе появится пена, переложить в чашку. Через 20 секунд вернуть кофе на огонь и после появления пены переложить снова в чашку. Проделать так еще раз.
  3. Только теперь налить кофе в чашку.