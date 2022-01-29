Кофе по-египетски – весь секрет в его пене: простой рецепт напитка

Если у кофе с кардамоном есть свои особые правила, чтобы его не испортить, то для египетского кофе все немного проще.
Нет, основные требования остаются – фильтрованная вода, свежемолотый кофе и не кипятить напиток.
Как приготовить кофе по-египетски / Фото: Инстаграм
Но вот сам процесс несколько отличается. Все дело в пене. Именно в ней. В процессе, когда она приближается к краям джезвы, ее нужно снимать и выкладывать в чашку. Так повторить несколько раз.
Благодаря этому кофе получается более нежной текстуры. И да, в Египте любят сладкий кофе. Но добавлять сахар можно по своему вкусу.
Кофе по-египетски
Кофе по-египетски / Фото: instagram.com/kn.natalie/
Ингредиенты:
- кофе мелкого помола – 25 г;
- вода – 125 мл;
- сахар – 4-5 г;
- соль – щепотка.
В Японии очень любят кофейное желе как альтернативу эспрессо. Как это желе приготовить – смотрите здесь.
Способ приготовления:
- Влить в джезву очищенную воду, довести до кипения, дать несколько минут постоять. Всыпать сахар, соль и кофе, размешать. Поставить на слабый огонь.
- Как только на поверхности кофе появится пена, переложить в чашку. Через 20 секунд вернуть кофе на огонь и после появления пены переложить снова в чашку. Проделать так еще раз.
- Только теперь налить кофе в чашку.