Когда закончился крахмал – 5 продуктов, которые его заменят

Удачная выпечка вряд ли получится, если не следовать пропорциям рецепта. Она никогда не поднимется, если у вас нет разрыхлителя. Его, о чем мы писали, можно заменить рядом других продуктов.

В очень многих рецептах присутствует крахмал, без него не получатся густые соусы. Итак, что делать и что брать с полок, когда крахмала не оказалось – читайте ниже.

Чем заменить крахмал для выпечки и соусов / Фото: www.naturalproductsinsider.com

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Информация с канала СЕКРЕТЫ ДОМОХОЗЯЕК.

5 продуктов, которые можно использовать вместо крахмала

Крахмал можно заменить измельченной овсянкой и кокосовой стружкой / Фото: www.foodingredientsfirst.com

Крахмал для соусов. Обычно его используют в качестве загустителя. Поможет мука, только добавить ее нужно немного больше. Ее количество регулируйте в процессе приготовления.

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Крахмал для выпечки. Среднее количество крахмала в большинстве рецептов – до двух столовых ложек. Это количество заменит одно маленькое яйцо.

Крахмал для сладкой выпечки. Заменить крахмал в десертных пирогах и пирожках поможет кокосовая стружка. Ее нужно измельчить до консистенции порошка.

Также с этой функцией может справиться овсянка мука. Ее можно сделать из хлопьев.

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Манка, вернее, манная каша. Манку нужно отварить с молоком, щепоткой цедры лимона и нужным количеством сахара. Полученная смесь тоже может заменить крахмал для выпечки.

Здесь читайте рецепт соуса, которым можно заменить рисовый уксус для суши.