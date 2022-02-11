Коктейль "Казанова" по рецепту Сальвадора Дали – нужны вермут, бренди и немного имбиря

И еще один рецепт из книги Сальвадора Дали "Ужины Галы". Мы публиковали рецепт его свекольно-мясного салата, теперь – коктейль, которым можно завершить ужин.
Художник уверял, что "Казанова" как рукой снимет усталость – и ваше настроение засияет яркими красками.
Коктейль "Казанова" / Фото: instagram.com/drinkmumbai/
Готовится на основе бренди и вермута, которые нужно хорошо охладить. Потом это смешивается с соком апельсина.
Коктейль "Казанова" по рецепту Сальвадора Дали
Ингредиенты:
- сок одного апельсина;
- 1 ч. л. кампари биттер (или другого горького вермута);
- 1 ч. л. имбиря;
- 4 ст. л. бренди;
- 2 ст. л. выдержанного бренди;
- 1 щепотка кайенского перца.
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Как приготовить:
- На дне бокала смешать перец и имбирь. Сверху налить биттер или вермут, затем – бренди и выдержанный бренди.
- Поставить в холодильник, а еще лучше – в морозильник на 30 минут.
- Достать и смешать с соком апельсина в охлажденном бокале.