Коктейль "Казанова" за рецептом Сальвадора Далі – потрібні вермут, бренді та трохи імбиру

І ще один рецепт з книги Сальвадора Далі "Вечері Гали". Ми публікували рецепт його буряково-м'ясного салату, тепер – коктейль, яким можна завершити вечерю.
Художник запевняв, що "Казанова" як рукою зніме втому – і ваш настрій засяє яскравими фарбами.
Коктейль "Казанова" / Фото: instagram.com/drinkmumbai/
Готується на основі бренді та вермуту, які потрібно добре остудити. Потім це змішується з апельсиновим соком.
Коктейль "Казанова" за рецептом Сальвадора Далі
Інгредієнти:
- сік одного апельсина;
- 1 ч. л. кампарі бітер (або іншого гіркого вермуту);
- 1 ч. л. імбиру;
- 4 ст. л. бренді;
- 2 ст. л. витриманого бренді;
- 1 щіпка каєнського перцю.
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Як приготувати:
- На дні келиха змішати перець та імбир. Зверху налити бітер або вермут, потім – бренді та витриманий бренді.
- Поставити в холодильник, а ще краще – у морозильник на 30 хвилин.
- Дістати і змішати із соком апельсина в охолодженому келиху.