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Конвертики с сыром – готовьте их и на завтрак, и чтобы взять на работу

Ирина Маслова
19 ноября, 07:01
Количество сыра – индивидуально. Лучше, если это будет моцарелла и твердый сыр вперемешку. Так сочнее. Тесто можно использовать слоеное или слоено-дрожжевое

Максимально простой завтрак – это лаваш с разными начинками, обжаренный на сковороде, или конвертики с сыром, рецепт которых есть ниже.

Остается с вечера разморозить готовое слоеное тесто и проверить, есть ли в холодильнике сыр.

Конвертики с сыром / Фото: instagram.com/khutoryanka515

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В рецепте от khutoryanka515 и используется моцарелла. Может быть любой другой или вообще разный сыр. Вкуснее, если к начинке добавить свежую зелень. Количество ингредиентов рассчитывайте по количеству теста.

Конвертики с сыром

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто – упаковка
  • Твердый сыр
  • Сливочное масло
  • Моцарелла или сулугуни
  • Свежая зелень
  • Кунжут, прованские травы – для украшения
  • Яйцо

Как приготовить:

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  1. Тесто раскатать, нарезать на квадраты. Сыр натереть на терке, смешать с измельченной зеленью.
  2. В центр выложить начинку, маленький кусочек сливочного масла, углы скрепить сверху. Смазать взбитым яйцом.
  3. Посыпать кунжутом и прованскими травами. Выпекать 20-25 минут при температуре 190 градусов.