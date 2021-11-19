Конвертики с сыром – готовьте их и на завтрак, и чтобы взять на работу

Максимально простой завтрак – это лаваш с разными начинками, обжаренный на сковороде, или конвертики с сыром, рецепт которых есть ниже.
Остается с вечера разморозить готовое слоеное тесто и проверить, есть ли в холодильнике сыр.
Конвертики с сыром / Фото: instagram.com/khutoryanka515
В рецепте от khutoryanka515 и используется моцарелла. Может быть любой другой или вообще разный сыр. Вкуснее, если к начинке добавить свежую зелень. Количество ингредиентов рассчитывайте по количеству теста.
Конвертики с сыром
Ингредиенты:
- Слоеное тесто – упаковка
- Твердый сыр
- Сливочное масло
- Моцарелла или сулугуни
- Свежая зелень
- Кунжут, прованские травы – для украшения
- Яйцо
Как приготовить:
- Тесто раскатать, нарезать на квадраты. Сыр натереть на терке, смешать с измельченной зеленью.
- В центр выложить начинку, маленький кусочек сливочного масла, углы скрепить сверху. Смазать взбитым яйцом.
- Посыпать кунжутом и прованскими травами. Выпекать 20-25 минут при температуре 190 градусов.