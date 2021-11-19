Конвертики с сыром – готовьте их и на завтрак, и чтобы взять на работу

Максимально простой завтрак – это лаваш с разными начинками, обжаренный на сковороде, или конвертики с сыром, рецепт которых есть ниже.

Остается с вечера разморозить готовое слоеное тесто и проверить, есть ли в холодильнике сыр.

Конвертики с сыром / Фото: instagram.com/khutoryanka515

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В рецепте от khutoryanka515 и используется моцарелла. Может быть любой другой или вообще разный сыр. Вкуснее, если к начинке добавить свежую зелень. Количество ингредиентов рассчитывайте по количеству теста.

Конвертики с сыром

Ингредиенты:

Слоеное тесто – упаковка

Твердый сыр

Сливочное масло

Моцарелла или сулугуни

Свежая зелень

Кунжут, прованские травы – для украшения

Яйцо

Как приготовить:

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