Конвертики із сиром – готуйте їх і на сніданок, і щоб взяти на роботу

Максимально простий сніданок – це лаваш з різними начинками, обсмажений на сковороді, або конвертики із сиром, рецепт яких є нижче.
Залишається з вечора розморозити готове листкове тісто та перевірити, чи є в холодильнику сир.
Конвертики з сиром / Фото: instagram.com/khutoryanka515
У рецепті від khutoryanka515 використовується моцарела. Може бути будь-який інший або взагалі різний сир. Смачніше, якщо до начинки додати свіжу зелень. Кількість інгредієнтів розраховуйте за кількістю тіста.
Конвертики із сиром
Інгредієнти:
- Листкове тісто – упаковка
- Твердий сир
- Вершкове масло
- Моцарела або сулугуні
- Свіжа зелень
- Кунжут, прованські трави – для прикраси
- Яйце
Як приготувати:
- Тісто розкочати, порізати на квадрати. Сир натерти на тертці, змішати з подрібненою зеленню.
- У центр викласти начинку, маленький шматочок вершкового масла, кути скріпити зверху. Змастити збитим яйцем.
- Посипати кунжутом та прованськими травами. Випікати 20-25 хвилин при температурі 190 градусів.