"Коррида" на Новый год – неожиданное решение для салатов с крабовыми палочками

Этот простой салат на Новый год 2022 может стать любимым и постоянным. Тем более если называете себя любителем крабовых палочек.
Есть предположение, что объединять их со свежими помидорами приходилось далеко не всем. Пришло время это сделать.
Салат "Коррида" на Новый год / Фото: instagram.com/kitchen_kulinars/
Салат украшается сухариками, которые желательно приготовить самостоятельно.
Авторы рецепта kitchen_kulinars уточняют – сыр нужен не твердый. Это может быть фета или моцарелла.
Салат "Коррида" на Новый год
Ингредиенты:
- Помидоры – 4 шт. или черри – 400 г
- Чеснок – 2 зуб.
- Крабовые палочки – упаковка
- Кукуруза консервированная – 1 банка
- Сыр – 200 г
- Майонез, сухарики, соль
Как приготовить:
- Помидоры нарезать мелко, посолить и добавить тертый чеснок. Оставить на 5 минут, слить сок.
- Помидоры выложить слоем на тарелку.
- Крабовые палочки нарезать и выложить ан помидоры. Смазать майонезом.
- Из кукурузы слить жидкость и выложить на крабовые палочки.
- Сыр натереть и выложить на на кукурузу, смазать майонезом и украсить сухариками.