Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

"Коррида" на Новый год – неожиданное решение для салатов с крабовыми палочками

Ирина Маслова
22 декабря, 18:30
Вероятно, такое название салата из-за присутствия помидоров. Они могут быть обычными или черри. Еще нужен сыр, не твердый, а фета или моцарелла. Заправляется "Коррида" майонезом

Этот простой салат на Новый год 2022 может стать любимым и постоянным. Тем более если называете себя любителем крабовых палочек.

Есть предположение, что объединять их со свежими помидорами приходилось далеко не всем. Пришло время это сделать.

Салат "Коррида" на Новый год / Фото: instagram.com/kitchen_kulinars/

Реклама

Салат украшается сухариками, которые желательно приготовить самостоятельно.

Авторы рецепта kitchen_kulinars уточняют – сыр нужен не твердый. Это может быть фета или моцарелла.

Салат "Коррида" на Новый год

Ингредиенты:

Реклама
  • Помидоры – 4 шт. или черри – 400 г
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Крабовые палочки – упаковка
  • Кукуруза консервированная – 1 банка
  • Сыр – 200 г
  • Майонез, сухарики, соль

Как приготовить:

  1. Помидоры нарезать мелко, посолить и добавить тертый чеснок. Оставить на 5 минут, слить сок.
  2. Помидоры выложить слоем на тарелку.
  3. Крабовые палочки нарезать и выложить ан помидоры. Смазать майонезом.
  4. Из кукурузы слить жидкость и выложить на крабовые палочки.
  5. Сыр натереть и выложить на на кукурузу, смазать майонезом и украсить сухариками.