"Корида" на Новий рік – несподіване рішення для салатів з крабовими паличками

Цей простий салат на Новий рік 2022 може стати улюбленим та постійним. Тим паче якщо називаєте себе любителем крабових паличок.
Є припущення, що об'єднувати їх зі свіжими помідорами доводилося не всім. Настав час це зробити.
Салат "Корида" на Новий рік / Фото: instagram.com/kitchen_kulinars/
Салат прикрашається сухариками, які бажано приготувати самостійно.
Автори рецепта kitchen_kulinars уточнюють – сир потрібний нетвердий. Це може бути фета або моцарела.
Салат "Корида" на Новий рік
Інгредієнти:
- Помідори – 4 шт. або чері – 400 г
- Часник – 2 зуб.
- Крабові палички – упаковка
- Кукурудза консервована – 1 бляшанка
- Сир – 200 г
- Майонез, сухарики, сіль
Як приготувати:
- Помідори дрібно нарізати, посолити і додати тертий часник. Залишити на 5 хвилин, злити сік.
- Помідори викласти шаром на тарілку.
- Крабові палички нарізати і викласти на помідори. Змастити майонезом.
- З кукурудзи злити рідину та викласти на крабові палички.
- Сир натерти і викласти на кукурудзу, змастити майонезом і прикрасити сухариками.