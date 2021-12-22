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"Корида" на Новий рік – несподіване рішення для салатів з крабовими паличками

Ірина Маслова
22 грудня, 18:30
Мабуть, така назва салату через присутність помідорів. Вони можуть бути звичайними або чері. Ще потрібен сир, не твердий, а фета чи моцарела. Заправляється "Корида" майонезом

Цей простий салат на Новий рік 2022 може стати улюбленим та постійним. Тим паче якщо називаєте себе любителем крабових паличок.

Є припущення, що об'єднувати їх зі свіжими помідорами доводилося не всім. Настав час це зробити.

Салат "Корида" на Новий рік / Фото: instagram.com/kitchen_kulinars/

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Салат прикрашається сухариками, які бажано приготувати самостійно.

Автори рецепта kitchen_kulinars уточнюють – сир потрібний нетвердий. Це може бути фета або моцарела.

Салат "Корида" на Новий рік

Інгредієнти:

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  • Помідори – 4 шт. або чері – 400 г
  • Часник – 2 зуб.
  • Крабові палички – упаковка
  • Кукурудза консервована – 1 бляшанка
  • Сир – 200 г
  • Майонез, сухарики, сіль

Як приготувати:

  1. Помідори дрібно нарізати, посолити і додати тертий часник. Залишити на 5 хвилин, злити сік.
  2. Помідори викласти шаром на тарілку.
  3. Крабові палички нарізати і викласти на помідори. Змастити майонезом.
  4. З кукурудзи злити рідину та викласти на крабові палички.
  5. Сир натерти і викласти на кукурудзу, змастити майонезом і прикрасити сухариками.