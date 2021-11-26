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Котлета "Валленберг" – за что ее полюбила самая влиятельная семья Швеции

Ирина Маслова
26 ноября, 17:30
Готовят ее из телятины и традиционно подают с картофельным пюре, зеленым горошком и брусникой в сахаре. В шведских ресторанах такой набор стоит около 10 евро. Подробный рецепт ниже

Эта история еще раз доказывает, что очень богатым людям ничто не чуждо. Рождение котлеты "Валленберг" произошло благодаря мастерству повара и представителю самой влиятельной шведской семьи – Маркусу Валленбергу.

В отличие от сербской огромной плескавицы с сыром внутри, главная котлета Швеции – это сплошной, правда, хорошо взбитый фарш из телятины.

Котлета-суфле "Валленберг" / Фото: instagram.com/bistrojohan

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Спасла от болей в желудке и стала достоянием скандинавской кухни

Случилось это почти сто лет назад. Один из членов семьи Валленбергов зашел в ресторан. Все повара были в курсе, что богатый наследник мучается болями в желудке, поэтому нужно было выкручиваться и подать что-то легкое.

Тогда было решено: из телятины перекрутить фарш, причем трижды, отбить его до состояния суфле и нажарить котлет.

Дальше – традиционно: котлеты моментально нашли одобрение, а ресторан и повар стали известными на всю Швецию.

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Идеальная котлета "Валленберг" должна весить не более 160 граммов и быть не толще 2 сантиметров.

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Котлета "Валленберг"

Ингредиенты: (8 порций)

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  • Телятина – 1 кг
  • Сливки 35% – 400 мл
  • Яичный желток – 4 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Молотый белый перец – 5 г
  • Панировочные сухари

Для подачи:

  • Свежемороженная брусника – 300 г
  • Сахар – 300 г
  • Картофель – 1 кг
  • Сливочное масло – 100 г
  • Замороженный зеленый горошек – 250 г

Как приготовить:

  1. Телятину 3 раза прокрутить через мелкую решетку мясорубки. Добавить сливки и желтки, 10 г соли, перец, взбить венчиком до однородной, воздушной массы.
  2. Разделить фарш на котлеты весом 160 г и обвалять в панировочных сухарях. Обжарить с двух сторон на сливочном масле.
  3. Для брусничного соуса соединить ягоды и сахар в сотейнике. Нагреть на медленном огне, пока не растает сахар. Остудить.
  4. Картофель отварить, добавить сливочное масло, соль и приготовить пюре.
  5. Замороженный горошек обдать кипятком и быстро положить на лед. Подавать с брусничным соусом, картофельным пюре и бланшированным горошком.