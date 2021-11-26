Котлета "Валленберг" – за что ее полюбила самая влиятельная семья Швеции

Эта история еще раз доказывает, что очень богатым людям ничто не чуждо. Рождение котлеты "Валленберг" произошло благодаря мастерству повара и представителю самой влиятельной шведской семьи – Маркусу Валленбергу.

В отличие от сербской огромной плескавицы с сыром внутри, главная котлета Швеции – это сплошной, правда, хорошо взбитый фарш из телятины.

Котлета-суфле "Валленберг" / Фото: instagram.com/bistrojohan

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Спасла от болей в желудке и стала достоянием скандинавской кухни

Случилось это почти сто лет назад. Один из членов семьи Валленбергов зашел в ресторан. Все повара были в курсе, что богатый наследник мучается болями в желудке, поэтому нужно было выкручиваться и подать что-то легкое.

Тогда было решено: из телятины перекрутить фарш, причем трижды, отбить его до состояния суфле и нажарить котлет.

Дальше – традиционно: котлеты моментально нашли одобрение, а ресторан и повар стали известными на всю Швецию.

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Идеальная котлета "Валленберг" должна весить не более 160 граммов и быть не толще 2 сантиметров.

Котлета "Валленберг"

Ингредиенты: (8 порций)

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Телятина – 1 кг

Сливки 35% – 400 мл

Яичный желток – 4 шт.

Соль – по вкусу

Молотый белый перец – 5 г

Панировочные сухари

Для подачи:

Свежемороженная брусника – 300 г

Сахар – 300 г

Картофель – 1 кг

Сливочное масло – 100 г

Замороженный зеленый горошек – 250 г

Как приготовить: