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Котлета "Валленберг" – за що її полюбила найвпливовіша родина Швеції

Ірина Маслова
26 листопада, 17:30
Готують її з телятини і традиційно подають з картопляним пюре, зеленим горошком та брусницею в цукрі. У шведських ресторанах такий набір коштує близько 10 євро. Детальний рецепт нижче

Ця історія вкотре доводить, що дуже багатим людям ніщо не чуже. Народження котлети "Валленберг" відбулося завдяки майстерності кухаря та представнику найвпливовішої шведської родини – Маркуса Валленберга.

На відміну від сербської величезної плескавиці із сиром усередині, головна котлета Швеції – це суцільний, щоправда, добре збитий фарш з телятини.

Котлета-суфле "Валленберг" / Фото: instagram.com/bistrojohan

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Врятувала від болю у шлунку і стала надбанням скандинавської кухні

Сталося це майже сто років тому. Один з членів родини Валленбергів зайшов у ресторан. Усі кухарі були в курсі, що багатий спадкоємець мучиться болями у шлунку, тому треба було викручуватися і подати щось легке.

Тоді було вирішено: з телятини перекрутити фарш, причому тричі, відбити його до стану суфле та насмажити котлет.

Далі – традиційно: котлети миттєво знайшли схвалення, а ресторан та кухар стали відомими на всю Швецію.

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Ідеальна котлета "Валленберг" має важити не більше 160 грамів і бути завтовшки не більше 2 сантиметрів.

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Котлета "Валленберг"

Інгредієнти: (8 порцій)

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  • Телятина – 1 кг
  • Вершки 35% – 400 мл
  • Яєчний жовток – 4 шт.
  • Сіль – за смаком
  • Мелений білий перець – 5 г
  • Панірувальні сухарі

Для подачі:

  • Свіжоморожена брусниця – 300 г
  • Цукор – 300 г
  • Картопля – 1 кг
  • Вершкове масло – 100 г
  • Заморожений зелений горошок – 250 г

Як приготувати:

  1. Телятину тричі прокрутити через дрібну решітку м'ясорубки. Додати вершки та жовтки, 10 г солі, перець, збити вінчиком до однорідної повітряної маси.
  2. Розділити фарш на котлети вагою 160 г і обваляти в панірувальних сухарях. Обсмажити з двох боків на вершковому маслі.
  3. Для брусничного соусу з'єднати ягоди та цукор у сотейнику. Нагріти на повільному вогні, доки не розтане цукор. Остудити.
  4. Картоплю відварити, додати вершкове масло, сіль і приготувати пюре.
  5. Заморожений горошок обдати окропом і швидко покласти на лід. Подавати з брусничним соусом, картопляним пюре та бланшованим горошком.