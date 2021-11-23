Красивое печенье "Снежок" – как испечь самый рассыпчатый десерт детства

В отличие от еще одного популярного в советское время печенья "Хризантемы", "Снежок" намного нежнее. И да, он действительно моментально тает во рту.

Как это ни странно, но ничего особенного в его составе нет, только мука, сливочное масло и сахарная пудра.

Печенье "Снежок" / Фото: instagram.com/kristina_m_r81

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Автор рецепта – kristina_m_r81 – обещает, что испечете вы его меньше, чем за 40 минут.

Печенье "Снежок"

Ингредиенты:

300 г муки;

180 г сливочного масла;

70 г сахарной пудры;

25 г крахмала;

ванилин, сахарная пудра.

Как приготовить:

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