Красивое печенье "Снежок" – как испечь самый рассыпчатый десерт детства

В отличие от еще одного популярного в советское время печенья "Хризантемы", "Снежок" намного нежнее. И да, он действительно моментально тает во рту.
Как это ни странно, но ничего особенного в его составе нет, только мука, сливочное масло и сахарная пудра.
Печенье "Снежок" / Фото: instagram.com/kristina_m_r81
Автор рецепта – kristina_m_r81 – обещает, что испечете вы его меньше, чем за 40 минут.
Печенье "Снежок"
Ингредиенты:
- 300 г муки;
- 180 г сливочного масла;
- 70 г сахарной пудры;
- 25 г крахмала;
- ванилин, сахарная пудра.
Как приготовить:
- Соединить все ингредиенты и тщательно перемешать.
- Сформировать маленькие шарики, выложить на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекать при температуре 150 градусов 20 минут. Горячее печенье обвалять в сахарной пудре.