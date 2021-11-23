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Красивое печенье "Снежок" – как испечь самый рассыпчатый десерт детства

Ирина Маслова
23 ноября, 10:22
Потому и "Снежок", ведь оно в секунду растает во рту. Печется из ингредиентов, которые в доме есть всегда. Когда печенье еще горячее, его нужно обвалять в сахарной пудре

В отличие от еще одного популярного в советское время печенья "Хризантемы", "Снежок" намного нежнее. И да, он действительно моментально тает во рту.

Как это ни странно, но ничего особенного в его составе нет, только мука, сливочное масло и сахарная пудра.

Печенье "Снежок" / Фото: instagram.com/kristina_m_r81

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Автор рецепта – kristina_m_r81 – обещает, что испечете вы его меньше, чем за 40 минут.

Печенье "Снежок"

Ингредиенты:

  • 300 г муки;
  • 180 г сливочного масла;
  • 70 г сахарной пудры;
  • 25 г крахмала;
  • ванилин, сахарная пудра.

Как приготовить:

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  1. Соединить все ингредиенты и тщательно перемешать.
  2. Сформировать маленькие шарики, выложить на противень, застеленный пергаментом.
  3. Выпекать при температуре 150 градусов 20 минут. Горячее печенье обвалять в сахарной пудре.