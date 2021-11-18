Печенье "Хризантемы" из детства – формы для выпекания не нужны, разве что мясорубка

Именно через мясорубку пропускается тесто, чтобы получить "хризантемы". В составе самые обычные ингредиенты. Для разнообразия можно добавить немного цедры лимона или корицы

Печенье "Хризантемы" / Фото: instagram.com/elenakonstantin

"Хризантемы" плотное песочное печенье. Его размер зависит от личных пожеланий. После того, как тесто замешено, оно должно охладиться в течение 20-30 минут.

Особенность – никаких специальных приспособлений таких, как формы для печенья "Мишки-шишки" не нужно, тесто пропускается через мясорубку, поэтому и получается такая красивая выпечка.

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В рецепте от elenakonstantin соду нужно загасить в двух столовых ложках сметаны. Все остальное – очень обычные ингредиенты.

Печенье "Хризантемы"

Ингредиенты:

2 яйца;

1 стакан сахара;

250 г размягченного сливочного масла;

щепотка соли;

половина ч. л. соды, смешанной с 2 ст. л. сметаны;

ванилин на кончике ножа;

3 стакана муки.

Как приготовить:

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