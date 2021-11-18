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Печенье "Хризантемы" из детства – формы для выпекания не нужны, разве что мясорубка

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
18 ноября, 10:24
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Именно через мясорубку пропускается тесто, чтобы получить "хризантемы". В составе самые обычные ингредиенты. Для разнообразия можно добавить немного цедры лимона или корицы
Печенье "Хризантемы"
Печенье "Хризантемы" / Фото: instagram.com/elenakonstantin

"Хризантемы" плотное песочное печенье. Его размер зависит от личных пожеланий. После того, как тесто замешено, оно должно охладиться в течение 20-30 минут.

Особенность – никаких специальных приспособлений таких, как формы для печенья "Мишки-шишки" не нужно, тесто пропускается через мясорубку, поэтому и получается такая красивая выпечка.

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В рецепте от elenakonstantin соду нужно загасить в двух столовых ложках сметаны. Все остальное – очень обычные ингредиенты.

Печенье "Хризантемы"

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 1 стакан сахара;
  • 250 г размягченного сливочного масла;
  • щепотка соли;
  • половина ч. л. соды, смешанной с 2 ст. л. сметаны;
  • ванилин на кончике ножа;
  • 3 стакана муки.

Как приготовить:

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  1. Тщательно растереть яйца, соль, сахар. Добавить сметану с содой, снова перемешать.
  2. Влить растопленное сливочное масло, добавить ванилин и перемешать.
  3. Частями ввести просеянную муку и вымесить эластичное тесто. Отправить в холодильник на 20 минут.
  4. Пропустить тесто через мясорубку, отрезать "хризантемы" и выложить на застеленный противень.
  5. Выпекать в разогретой до 150 градусов духовке 10-15 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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