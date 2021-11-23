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Красиве печиво "Сніжок" – як спекти найрозсипчастіший десерт дитинства

Ірина Маслова
23 листопада, 10:22
Тому й "Сніжок", адже воно за мить розтане в роті. Печеться з інгредієнтів, які вдома є завжди. Коли печиво гаряче, його потрібно обваляти в цукровій пудрі

На відміну від ще одного популярного за радянських часів печива "Хризантеми", "Сніжок" набагато ніжніше. І так, він справді миттєво тане в роті.

Як це не дивно, але нічого особливого в його складі немає, тільки борошно, вершкове масло та цукрова пудра.

Печиво "Сніжок" / Фото: instagram.com/kristina_m_r81

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Авторка рецепта – kristina_m_r81- обіцяє, що ви спечете його менше, ніж за 40 хвилин.

Печиво "Сніжок"

Інгредієнти:

  • 300 г борошна;
  • 180 г вершкового масла;
  • 70 г цукрової пудри;
  • 25 г крохмалю;
  • ванілін, цукрова пудра.

Як приготувати:

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  1. З'єднати всі інгредієнти та ретельно перемішати.
  2. Сформувати маленькі кульки, викласти на деко, застелене пергаментом.
  3. Випікати за температури 150 градусів 20 хвилин. Гаряче печиво обваляти у цукровій пудрі.