Красиве печиво "Сніжок" – як спекти найрозсипчастіший десерт дитинства

На відміну від ще одного популярного за радянських часів печива "Хризантеми", "Сніжок" набагато ніжніше. І так, він справді миттєво тане в роті.
Як це не дивно, але нічого особливого в його складі немає, тільки борошно, вершкове масло та цукрова пудра.
Печиво "Сніжок" / Фото: instagram.com/kristina_m_r81
Авторка рецепта – kristina_m_r81- обіцяє, що ви спечете його менше, ніж за 40 хвилин.
Печиво "Сніжок"
Інгредієнти:
- 300 г борошна;
- 180 г вершкового масла;
- 70 г цукрової пудри;
- 25 г крохмалю;
- ванілін, цукрова пудра.
Як приготувати:
- З'єднати всі інгредієнти та ретельно перемішати.
- Сформувати маленькі кульки, викласти на деко, застелене пергаментом.
- Випікати за температури 150 градусів 20 хвилин. Гаряче печиво обваляти у цукровій пудрі.