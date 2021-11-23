Красиве печиво "Сніжок" – як спекти найрозсипчастіший десерт дитинства

На відміну від ще одного популярного за радянських часів печива "Хризантеми", "Сніжок" набагато ніжніше. І так, він справді миттєво тане в роті.

Як це не дивно, але нічого особливого в його складі немає, тільки борошно, вершкове масло та цукрова пудра.

Печиво "Сніжок" / Фото: instagram.com/kristina_m_r81

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Авторка рецепта – kristina_m_r81- обіцяє, що ви спечете його менше, ніж за 40 хвилин.

Печиво "Сніжок"

Інгредієнти:

300 г борошна;

180 г вершкового масла;

70 г цукрової пудри;

25 г крохмалю;

ванілін, цукрова пудра.

Як приготувати:

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