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Курица Маренго в томатном соусе – рецепт императорского блюда

Ирина Маслова
19 декабря, 18:22
Императорского, потому что придумано поваром Наполеона Бонапарта по поводу победы над австрийцами недалеко от итальянского городка Маренго

Интересно, хотя сам Наполеон к курице относился скептически. Но это не помешало его повару придумать и кормить императора всем известным фрикасе.

Маренго – это небольшой городок в Италии. Во всяком случае, он был там во времена Наполеона.

Курица Маренго / Фото: instagram.com/svetlana_foodphoto/

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Неподалеку его войска разгромили армию Австрии. По этому поводу повару было поручено приготовить что-нибудь праздничное.

И приготовили. Из того, что было. Это курица, белое сухое вино и немного овощей.

Сейчас курица Маренго больше для домашней кухни, но обязательно понравится тем, кто любит куриное мясо в разных интерпретациях.

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Фублогер svetlana_foodphoto предлагает брать разные части курицы и обязательно без кожи.

Курица Маренго

Ингредиенты:

  • Курица (куски без кожи) – 1 кг
  • Лук – 1 шт.
  • Шампиньоны – 10 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Вино белое сухое – 100 г
  • Бульон или вода – 200 г
  • Томатная паста – 2 ст. л.
  • Мука
  • Специи для курицы
  • Соль, перец, сахар
  • Базилик, розмарин
  • Зелень для подачи

Как приготовить:

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  1. Курицу обвалять в муке со специями, обжарить, переложить в кастрюлю (сотейник), приправить солью и перцем.
  2. Для соуса в той же сковороде, где обжаривалась курица, обжарить раздавленный чеснок, лук, порезанный полукольцами, добавить вино, бульон, томатную пасту, соль перец, 1 ч. л. сахара. Тушить несколько минут.
  3. На курицу выложить шампиньоны пластинками, сверху залить томатным соусом, положить базилик и розмарин и тушить под закрытой крышкой 40-50 минут.
  4. Подавать в соусе, посыпать зеленью.