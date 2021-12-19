Курка Маренго в томатному соусі – рецепт імператорської страви

Цікаво, але сам Наполеон ставився до курки скептично. Та це не завадило його кухарю придумати і годувати імператора всім відомим фрикасе.
Маренго – це невелике містечко в Італії. Принаймні воно було там за часів Наполеона.
Курка Маренго / Фото: instagram.com/svetlana_foodphoto/
Неподалік його війська розгромили армію Австрії і кухарю було доручено приготувати щось святкове.
І приготували. З того, що було. Це курка, біле сухе вино й трохи овочів.
Тепер курка Маренго більше для домашньої кухні, але обов'язково сподобається тим, хто любить куряче м'ясо в різних інтерпретаціях.
Фублогерка svetlana_foodphoto пропонує брати різні частини курки та обов'язково без шкіри.
Курка Маренго
Інгредієнти:
- Курка (шматки без шкіри) – 1 кг
- Цибуля – 1 шт.
- Печериці – 10 шт.
- Часник – 3 зуб.
- Вино біле сухе – 100 г
- Бульйон або вода – 200 г
- Томатна паста – 2 ст. л.
- Борошно
- Спеції для курки
- Сіль, перець, цукор
- Базилік, розмарин
- Зелень для подачі
Як приготувати:
- Курку обваляти в борошні зі спеціями, обсмажити, перекласти в каструлю (сотейник), приправити сіллю та перцем.
- Для соусу в тій же сковороді, де обсмажувалася курка, обсмажити розчавлений часник, цибулю, порізану півкільцями, додати вино, бульйон, томатну пасту, перець сіль, 1 ч. л. цукру. Тушкувати кілька хвилин.
- На курку викласти печериці пластинками, зверху залити томатним соусом, покласти базилік і розмарин і готувати під закритою кришкою 40-50 хвилин.
- Подавати у соусі, посипати зеленню.