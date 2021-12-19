Курка Маренго в томатному соусі – рецепт імператорської страви

Цікаво, але сам Наполеон ставився до курки скептично. Та це не завадило його кухарю придумати і годувати імператора всім відомим фрикасе.

Маренго – це невелике містечко в Італії. Принаймні воно було там за часів Наполеона.

Курка Маренго / Фото: instagram.com/svetlana_foodphoto/

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Неподалік його війська розгромили армію Австрії і кухарю було доручено приготувати щось святкове.

І приготували. З того, що було. Це курка, біле сухе вино й трохи овочів.

Тепер курка Маренго більше для домашньої кухні, але обов'язково сподобається тим, хто любить куряче м'ясо в різних інтерпретаціях.

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Фублогерка svetlana_foodphoto пропонує брати різні частини курки та обов'язково без шкіри.

Курка Маренго

Інгредієнти:

Курка (шматки без шкіри) – 1 кг

Цибуля – 1 шт.

Печериці – 10 шт.

Часник – 3 зуб.

Вино біле сухе – 100 г

Бульйон або вода – 200 г

Томатна паста – 2 ст. л.

Борошно

Спеції для курки

Сіль, перець, цукор

Базилік, розмарин

Зелень для подачі

Як приготувати:

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