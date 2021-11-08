Курица пармиджана – один из лучших способов приготовления куриных грудок

Уже из самого названия можно понять, что у блюда как минимум итальянские корни и немного пармезана в составе. Рецепт этой курицы действительно придуман иммигрантами из Италии в 50-ых годах.

Эти куриные грудки очень созвучны с еще одним удивительно вкусным блюдом – пармиджана из баклажанов.

Курица пармиджано / Фото: instagram.com/annasfamilykitchen

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Фудблогер annasfamilykitchen предлагает сделать курицу в большой сковороде на плите или довести ее до готовности в духовке.

Курица пармиджана

Ингредиенты:

4 куриные грудки;

1 нарезанная луковица;

3 измельченных зубчика чеснока;

100 мл белого вина;

800 г мелко нарезанных помидоров;

100 мл сливок;

2 ст. л. тертого пармезана;

специи – по вкусу;

нарезанный свежий базилик.

Как приготовить:

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