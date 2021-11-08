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Курица пармиджана – один из лучших способов приготовления куриных грудок

Ирина Маслова
8 ноября, 18:01
Понятно, что нужен пармезан, но не больше 3 столовых ложек. Курица будет слегка тушиться в белом вине, а потом ее можно довести до готовности в духовке

Уже из самого названия можно понять, что у блюда как минимум итальянские корни и немного пармезана в составе. Рецепт этой курицы действительно придуман иммигрантами из Италии в 50-ых годах.

Эти куриные грудки очень созвучны с еще одним удивительно вкусным блюдом – пармиджана из баклажанов.

Курица пармиджано / Фото: instagram.com/annasfamilykitchen

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Фудблогер annasfamilykitchen предлагает сделать курицу в большой сковороде на плите или довести ее до готовности в духовке.

Курица пармиджана

Ингредиенты:

  • 4 куриные грудки;
  • 1 нарезанная луковица;
  • 3 измельченных зубчика чеснока;
  • 100 мл белого вина;
  • 800 г мелко нарезанных помидоров;
  • 100 мл сливок;
  • 2 ст. л. тертого пармезана;
  • специи – по вкусу;
  • нарезанный свежий базилик.

Как приготовить:

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  1. Нагрейте сковороду, в которой будет запекаться курица, и добавьте 1 столовую ложку оливкового масла.
  2. Обжарьте хорошо приправленную курицу с обеих сторон и отложите.
  3. Добавьте в сковороду лук и чеснок, обжарьте. Добавьте белое вино, затем помидоры. Доведите до кипения.
  4. Верните курицу в сковороду и тушите на плите под крышкой или готовьте в духовке – 25 минут при 180 градусах.
  5. За несколько минут до окончания процесса добавьте сливки, посыпьте пармезаном, базиликом и подавайте.