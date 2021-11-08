Курица пармиджана – один из лучших способов приготовления куриных грудок

Уже из самого названия можно понять, что у блюда как минимум итальянские корни и немного пармезана в составе. Рецепт этой курицы действительно придуман иммигрантами из Италии в 50-ых годах.
Эти куриные грудки очень созвучны с еще одним удивительно вкусным блюдом – пармиджана из баклажанов.
Курица пармиджано / Фото: instagram.com/annasfamilykitchen
Фудблогер annasfamilykitchen предлагает сделать курицу в большой сковороде на плите или довести ее до готовности в духовке.
Курица пармиджана
Ингредиенты:
- 4 куриные грудки;
- 1 нарезанная луковица;
- 3 измельченных зубчика чеснока;
- 100 мл белого вина;
- 800 г мелко нарезанных помидоров;
- 100 мл сливок;
- 2 ст. л. тертого пармезана;
- специи – по вкусу;
- нарезанный свежий базилик.
Как приготовить:
- Нагрейте сковороду, в которой будет запекаться курица, и добавьте 1 столовую ложку оливкового масла.
- Обжарьте хорошо приправленную курицу с обеих сторон и отложите.
- Добавьте в сковороду лук и чеснок, обжарьте. Добавьте белое вино, затем помидоры. Доведите до кипения.
- Верните курицу в сковороду и тушите на плите под крышкой или готовьте в духовке – 25 минут при 180 градусах.
- За несколько минут до окончания процесса добавьте сливки, посыпьте пармезаном, базиликом и подавайте.