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Курка парміджана – один з найкращих способів приготування курячих грудинок

Ірина Маслова
8 листопада, 18:01
Зрозуміло, що потрібен пармезан, але не більше трьох столових ложок. Курка злегка тушкуватиметься в білому вині, а потім її можна довести до готовності в духовці

Уже із самої назви можна зрозуміти, що у страви як мінімум італійське коріння та трохи пармезану в складі. Рецепт цієї курки справді придуманий іммігрантами з Італії у 50-х роках.

Ці курячі грудки дуже співзвучні із ще однією доволі смачною стравою – парміджана з баклажанів.

Курка парміджана / Фото: instagram.com/annasfamilykitchen

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Фудблогерка annasfamilykitchen пропонує зробити курку у великій сковороді на плиті або довести до готовності в духовці.

Курка парміджана

Інгредієнти:

  • 4 курячі грудки;
  • 1 нарізана цибулина;
  • 3 подрібнені зубчики часнику;
  • 100 мл білого вина;
  • 800 г дрібно нарізаних помідорів;
  • 100 мл вершків;
  • 2 ст. л. тертого пармезану;
  • спеції – за смаком;
  • нарізаний свіжий базилік.

Як приготувати:

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  1. Нагрійте сковороду, в якій запікатиметься курка, і додайте 1 столову ложку оливкової олії.
  2. Обсмажте добре приправлену курку з обох боків та відкладіть.
  3. Додайте в сковороду цибулю та часник, обсмажте. Додайте біле вино, потім помідори. Доведіть до кипіння.
  4. Поверніть курку в сковороду і тушкуйте на плиті під кришкою або готуйте в духовці – 25 хвилин за 180 градусів.
  5. За кілька хвилин до закінчення процесу додайте вершки, посипте пармезаном та базиліком і подавайте.