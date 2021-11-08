Курка парміджана – один з найкращих способів приготування курячих грудинок

Уже із самої назви можна зрозуміти, що у страви як мінімум італійське коріння та трохи пармезану в складі. Рецепт цієї курки справді придуманий іммігрантами з Італії у 50-х роках.

Ці курячі грудки дуже співзвучні із ще однією доволі смачною стравою – парміджана з баклажанів.

Курка парміджана / Фото: instagram.com/annasfamilykitchen

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Фудблогерка annasfamilykitchen пропонує зробити курку у великій сковороді на плиті або довести до готовності в духовці.

Курка парміджана

Інгредієнти:

4 курячі грудки;

1 нарізана цибулина;

3 подрібнені зубчики часнику;

100 мл білого вина;

800 г дрібно нарізаних помідорів;

100 мл вершків;

2 ст. л. тертого пармезану;

спеції – за смаком;

нарізаний свіжий базилік.

Як приготувати:

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