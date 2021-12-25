Курица по-нормандски – готовится с кисло-сладкими яблоками и шампиньонами

Нам известно об отличном сочетании яблок и свинины, а вот во Франции готовят с этим фруктом курицу. Из названия понятно, что рецепт из Нормандии.
Особенность: кроме сидра, нужен кальвадос или яблочный бренди, последний можно найти по хорошей цене и нашего производства.
Курица по-нормандски / Фото: instagram.com/frenchfoodstories
Уже понятно, что курица получится очень оригинальной, с легким яблочным привкусом и достаточно нежной текстурой.
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Курица по-нормандски
Ингредиенты:
- 4-5 куриных бедер;
- 1 ст. л. растительного масла;
- 50 г сливочного масла;
- 1 большая луковица;
- 60 мл яблочного бренди или кальвадоса;
- 2 лавровых листа;
- 1 веточка свежего тимьяна;
- 330 мл сухого алкогольного яблочного сидра;
- 3 больших, крепких, зеленых, кислых яблока;
- 250 г шампиньонов;
- 60 мл жирных сливок;
- соль и молотый черный перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Курицу посолить, поперчить по вкусу. Лук нарезать небольшими кубиками.
- В большой жаровне разогреть растительное и 20 г сливочного масла. На сильном огне обжарить со всех сторон кусочки курицы до золотистого цвета. Переложить в тарелку.
- В ту же жаровню положить лук и щепотку соли. Готовить на среднем огне, несколько минут. Добавить яблочное бренди и готовить еще 3 минуты.
- Вернуть в жаровню курицу. Между кусками выложить лавровые листы и веточку тимьяна.
- Добавить яблочный сидр, немного подсолить. Довести до кипения, уменьшить огонь, накрыть крышкой и готовить 25 минут.
- Яблоки очистить, убрать сердцевину и разрезать на 6-8 долек.
- Обжарить в течение 5 минут на сливочном масле до золотистого цвета, переложить на тарелку.
- На этой же сковороде обжарить нарезанные ломтиками грибы около 5 минут. Посолить, поперчить.
- В жаровню с курицей добавить сливки, грибы и перемешать. Довести до вкуса солью и перцем.
- Готовить 5 минут, лавровые листья и тимьян убрать перед подачей.