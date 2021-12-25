Курица по-нормандски – готовится с кисло-сладкими яблоками и шампиньонами

Нам известно об отличном сочетании яблок и свинины, а вот во Франции готовят с этим фруктом курицу. Из названия понятно, что рецепт из Нормандии.

Особенность: кроме сидра, нужен кальвадос или яблочный бренди, последний можно найти по хорошей цене и нашего производства.

Курица по-нормандски / Фото: instagram.com/frenchfoodstories

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Уже понятно, что курица получится очень оригинальной, с легким яблочным привкусом и достаточно нежной текстурой.

На сайте Нerringinfurs.blogspot.com предлагают брать бедра, ножки или окорочка.

Курица по-нормандски

Ингредиенты:

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4-5 куриных бедер;

1 ст. л. растительного масла;

50 г сливочного масла;

1 большая луковица;

60 мл яблочного бренди или кальвадоса;

2 лавровых листа;

1 веточка свежего тимьяна;

330 мл сухого алкогольного яблочного сидра;

3 больших, крепких, зеленых, кислых яблока;

250 г шампиньонов;

60 мл жирных сливок;

соль и молотый черный перец – по вкусу.

Как приготовить: