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Курица по-нормандски – готовится с кисло-сладкими яблоками и шампиньонами

Ирина Маслова
25 декабря, 18:37
Это могут быть бедра, ножки или целые окорочка. Кроме грибов и яблок, нужен сидр и немного бренди. У курицы нежная текстура и легкий яблочный привкус

Нам известно об отличном сочетании яблок и свинины, а вот во Франции готовят с этим фруктом курицу. Из названия понятно, что рецепт из Нормандии.

Особенность: кроме сидра, нужен кальвадос или яблочный бренди, последний можно найти по хорошей цене и нашего производства.

Курица по-нормандски / Фото: instagram.com/frenchfoodstories

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Уже понятно, что курица получится очень оригинальной, с легким яблочным привкусом и достаточно нежной текстурой.

На сайте Нerringinfurs.blogspot.com предлагают брать бедра, ножки или окорочка.

Курица по-нормандски

Ингредиенты:

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  • 4-5 куриных бедер;
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • 50 г сливочного масла;
  • 1 большая луковица;
  • 60 мл яблочного бренди или кальвадоса;
  • 2 лавровых листа;
  • 1 веточка свежего тимьяна;
  • 330 мл сухого алкогольного яблочного сидра;
  • 3 больших, крепких, зеленых, кислых яблока;
  • 250 г шампиньонов;
  • 60 мл жирных сливок;
  • соль и молотый черный перец – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Курицу посолить, поперчить по вкусу. Лук нарезать небольшими кубиками.
  2. В большой жаровне разогреть растительное и 20 г сливочного масла. На сильном огне обжарить со всех сторон кусочки курицы до золотистого цвета. Переложить в тарелку.
  3. В ту же жаровню положить лук и щепотку соли. Готовить на среднем огне, несколько минут. Добавить яблочное бренди и готовить еще 3 минуты.
  4. Вернуть в жаровню курицу. Между кусками выложить лавровые листы и веточку тимьяна.
  5. Добавить яблочный сидр, немного подсолить. Довести до кипения, уменьшить огонь, накрыть крышкой и готовить 25 минут.
  6. Яблоки очистить, убрать сердцевину и разрезать на 6-8 долек.
  7. Обжарить в течение 5 минут на сливочном масле до золотистого цвета, переложить на тарелку.
  8. На этой же сковороде обжарить нарезанные ломтиками грибы около 5 минут. Посолить, поперчить.
  9. В жаровню с курицей добавить сливки, грибы и перемешать. Довести до вкуса солью и перцем.
  10. Готовить 5 минут, лавровые листья и тимьян убрать перед подачей.