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Курка по-нормандськи – готується з кисло-солодкими яблуками та печерицями

Ірина Маслова
25 грудня, 18:37
Це можуть бути стегна або ніжки. Крім грибів та яблук, потрібен сидр і трохи бренді. У курки ніжна текстура та легкий яблучний присмак

Нам відомо про смачне поєднання яблук та свинини, а ось у Франції готують з цим фруктом курку. З назви зрозуміло, що рецепт з Нормандії.

Особливість: крім сидру, потрібен кальвадос або яблучний бренді, останній можна знайти за хорошою ціною та нашого виробництва.

Курка по-нормандськи / Фото: instagram.com/frenchfoodstories

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Уже зрозуміло, що курка вийде дуже оригінальною, з легким яблучним присмаком і ніжною текстурою.

На сайті Нerringinfurs.blogspot.com пропонують брати стегна або ніжки.

Курка по-нормандськи

Інгредієнти:

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  • 4-5 курячих стегон;
  • 1 ст. л. олії;
  • 50 г вершкового масла;
  • 1 велика цибулина;
  • 60 мл яблучного бренді або кальвадосу;
  • 2 лаврових листя;
  • 1 гілочка свіжого чебрецю;
  • 330 мл сухого алкогольного яблучного сидру;
  • 3 великих, міцних, зелених, кислих яблук;
  • 250 г печериць;
  • 60 мл жирних вершків;
  • сіль та мелений чорний перець – за смаком.

Як приготувати:

  1. Курку посолити, поперчити за смаком. Цибулю нарізати невеликими кубиками.
  2. У великій жаровні розігріти олію та 20 г вершкового масла. На сильному вогні обсмажити з усіх боків шматочки курки до золотавого кольору. Перекласти у тарілку.
  3. У ту ж жаровню покласти цибулю та щіпку солі. Готувати на середньому вогні кілька хвилин. Додати яблучне бренді та готувати ще 3 хвилини.
  4. Повернути в жаровню курку. Між шматками викласти лаврове листя та гілочку чебрецю.
  5. Додати яблучний сидр, трохи підсолити. Довести до кипіння, зменшити вогонь, накрити кришкою та готувати 25 хвилин.
  6. Яблука очистити, прибрати серцевину і розрізати на 6-8 часточок.
  7. Обсмажити впродовж 5 хвилин на вершковому маслі до золотавого кольору, перекласти на тарілку.
  8. На цій же сковороді обсмажити нарізані скибочками гриби впродовж 5 хвилин. Посолити, поперчити.
  9. У жаровню з куркою додати вершки, гриби та перемішати. Довести до смаку сіллю та перцем.
  10. Готувати 5 хвилин, лаврове листя і чебрець прибрати перед подачею.