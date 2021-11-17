Свинячі відбивні з яблуками на сковороді – їхнє поєднання смаків приємно здивує

М'ясо не треба відбивати, хіба що приправити. Яблука карамелізуються в тій же сковороді, де обсмажувалися відбивні

Свинячі відбивні з яблуками на сковороді / Фото: www.mashed.com

Ми знаємо, що свинина та яблука прекрасно поєднуються. Кислинка цих фруктів нейтралізує жирність м'яса та підкреслює його смак водночас.

У рецепті Мashed.com потрібно 2 столові ложки коричневого цукру, в якому яблука злегка карамелізуватимуться, його кількість можна скорочувати.

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Свинячі відбивні з яблуками на сковороді

Інгредієнти:

1 ст. л. оливкової олії;

4 свинячих відбивних;

2 ст. л. вершкового масла;

3 великі яблука, нарізаних скибочками;

2 ст. л. коричневого цукру;

½ чайної ложки кориці;

свіжа петрушка, сіль, перець – за смаком.

Як приготувати: