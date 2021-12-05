Куриное "эскимо" – рецепт максимально оригинальной и недорогой закуски

Вот только представьте: вы говорите своим родным или гостям, что хотите угостить их куриным "эскимо". Это их слегка удивит, и вместе с этим аппетит разыграется однозначно.
По сути, это хороший куриный фарш со специями, завернутый в бекон и посаженный на шпажку. Это все можно обжарить на сковороде или запечь в духовке, второй способ вкуснее.
Куриное "эскимо" - рецепт / Фото: instagram.com/new_format_pizza/
Задача – максимально хорошо отбить фарш и плотно обернуть его в бекон.
Автор рецепта new_format_pizzа советует отправить готовый фарш на 30 минут в холодильник перед тем, как начнете готовить.
Если любите разные мясные рулеты с красивой подачей – смело пробуйте куриное "эскимо".
Куриное "эскимо" – рецепт
Ингредиенты:
- Куриное филе – 2 шт.
- Лук репчатый – половина
- Яйцо – 1 шт.
- Манка – 1-2 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Бекон – 40 г
- Масло растительное – 1 ст. л.
Как приготовить:
- Филе нарезать крупными кусочками, лук измельчить, измельчить в блендере. Переложить в глубокую миску.
- Добавить манку, яйцо, соль и перец по вкусу. Замесить фарш, дать манке набухнуть. Поставить в холодильник на 30 минут.
- Мокрыми руками разделить фарш на порции, нанизать на деревянные шпажки в виде кебаба и обернуть беконом по всей длине.
- Отправить на 30 минут в морозильную камеру, так они будут хорошо держать форму.
- Смазать фольгу растительным маслом, застелить противень, выложить "эскимо" и запекать при 200 градусах под верхним грилем 30 минут.
- Подавать с любимым гарниром или с салатом из свежих овощей.