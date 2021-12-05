Куряче "ескімо" – рецепт максимально оригінальної та недорогої закуски

Тільки уявіть: ви кажете своїм рідним або гостям, що хочете почастувати їх курячим "ескімо". Це їх трохи здивує, і разом з цим апетит розіграється однозначно.
По суті, це хороший курячий фарш зі спеціями, загорнутий у бекон та посаджений на шпажку. Це все можна обсмажити на сковороді або запекти в духовці, другий спосіб смачніший.
Куряче "ескімо" - рецепт / Фото: instagram.com/new_format_pizza/
Завдання – максимально добре відбити фарш і щільно обгорнути його в бекон.
Автор рецепта new_format_pizzа радить відправити готовий фарш на 30 хвилин у холодильник перед тим, як почнете готувати.
Якщо любите різні м'ясні рулети з гарною подачею – сміливо робіть куряче "ескімо".
Куряче "ескімо" – рецепт
Інгредієнти:
- Куряче філе – 2 шт.
- Цибуля ріпчаста – половина
- Яйце – 1 шт.
- Манка – 1-2 ст. л.
- Сіль, перець – за смаком
- Бекон – 40 г
- Олія – 1 ст. л.
Як приготувати:
- Філе нарізати великими шматочками, нарізати цибулю, подрібнити все в блендері. Перекласти у глибоку миску.
- Додати манку, яйце, сіль та перець за смаком. Замісити фарш, дати манці набрякнути. Поставити у холодильник на 30 хвилин.
- Мокрими руками розділити фарш на порції, нанизати на дерев'яні шпажки, як кебаб, і обгорнути беконом по всій довжині.
- Відправити на 30 хвилин до морозильної камери, так вони добре триматимуть форму.
- Змазати фольгу олією, застелити лист, викласти "ескімо" і запікати за 200 градусів під верхнім грилем 30 хвилин.
- Подавати з улюбленим гарніром або салатом зі свіжих овочів.