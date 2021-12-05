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Куряче "ескімо" – рецепт максимально оригінальної та недорогої закуски

Ірина Маслова
5 грудня, 13:29
Буде краще, якщо фарш для "ескімо" приготувати самостійно. Він насаджуватиметься на шпажки та закручуватиметься в бекон. Це все можна або посмажити на сковороді, або запекти в духовці

Тільки уявіть: ви кажете своїм рідним або гостям, що хочете почастувати їх курячим "ескімо". Це їх трохи здивує, і разом з цим апетит розіграється однозначно.

По суті, це хороший курячий фарш зі спеціями, загорнутий у бекон та посаджений на шпажку. Це все можна обсмажити на сковороді або запекти в духовці, другий спосіб смачніший.

Куряче "ескімо" - рецепт / Фото: instagram.com/new_format_pizza/

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Завдання – максимально добре відбити фарш і щільно обгорнути його в бекон.

Автор рецепта new_format_pizzа радить відправити готовий фарш на 30 хвилин у холодильник перед тим, як почнете готувати.

Якщо любите різні м'ясні рулети з гарною подачею – сміливо робіть куряче "ескімо".

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Куряче "ескімо" – рецепт

Інгредієнти:

  • Куряче філе – 2 шт.
  • Цибуля ріпчаста – половина
  • Яйце – 1 шт.
  • Манка – 1-2 ст. л.
  • Сіль, перець – за смаком
  • Бекон – 40 г
  • Олія – 1 ст. л.

Як приготувати:

  1. Філе нарізати великими шматочками, нарізати цибулю, подрібнити все в блендері. Перекласти у глибоку миску.
  2. Додати манку, яйце, сіль та перець за смаком. Замісити фарш, дати манці набрякнути. Поставити у холодильник на 30 хвилин.
  3. Мокрими руками розділити фарш на порції, нанизати на дерев'яні шпажки, як кебаб, і обгорнути беконом по всій довжині.
  4. Відправити на 30 хвилин до морозильної камери, так вони добре триматимуть форму.
  5. Змазати фольгу олією, застелити лист, викласти "ескімо" і запікати за 200 градусів під верхнім грилем 30 хвилин.
  6. Подавати з улюбленим гарніром або салатом зі свіжих овочів.