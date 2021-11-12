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Куриное филе под лимонно-сырным соусом – готовится на сковороде за 30 минут

Ирина Маслова
12 ноября, 17:00
Сначала курица тщательно обтирается специями, затем обжаривается до золотистой корочки. И наконец, быстро тушится в сырном соусе с добавлением сока лимона и цедры

Курицу можно приготовить по-всякому. В любом случае это всегда вкусно и быстро. Ее можно пожарить в сковороде с грибами, а можно подавать с интересным лимонно-сырным соусом.

Автор рецепта- tvoykulinar – предлагает взять от половины лимона сок и цедру.

Куриное филе под сырным соусом / Фото: instagram.com/tvoykulinar/

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Куриное филе под лимонно-сырным соусом

Ингредиенты:

  • Филе, лук – по 1 шт.
  • Твердый сыр – 120 г
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Лимон – половина
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Мука – 1 ст. л.
  • Базилик (свежий), соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

  1. Смазать филе оливковым маслом и натереть солью и перцем.
  2. Обжарить в оливковом масле на среднем огне, пока не образуется корочка. Отложить в сторону.
  3. В этой же сковороде обжарить измельченный лук, чеснок и базилик в течение 2 минут.
  4. Сыр смешать с травами, добавить сок половины лимона и снятую с него цедру, взбить венчиком. Разбавить немного теплой водой. Варить соус 5-10 минут, пока не загустеет.
  5. Курицу положить в соус и готовить еще 2-3 минуты.