Куриное филе под лимонно-сырным соусом – готовится на сковороде за 30 минут

Курицу можно приготовить по-всякому. В любом случае это всегда вкусно и быстро. Ее можно пожарить в сковороде с грибами, а можно подавать с интересным лимонно-сырным соусом.

Автор рецепта- tvoykulinar – предлагает взять от половины лимона сок и цедру.

Куриное филе под сырным соусом / Фото: instagram.com/tvoykulinar/

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Куриное филе под лимонно-сырным соусом

Ингредиенты:

Филе, лук – по 1 шт.

Твердый сыр – 120 г

Чеснок – 1 зуб.

Лимон – половина

Оливковое масло – 2 ст. л.

Мука – 1 ст. л.

Базилик (свежий), соль, перец – по вкусу

Как приготовить: