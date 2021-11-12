Куряче філе під лимонно-сирним соусом – готується на сковороді за 30 хвилин

Курку можна приготувати по-різному. У будь-якому разі це завжди смачно та швидко. Її можна посмажити в сковороді з грибами, а можна подавати з цікавим лимонно-сирним соусом.

Автор рецепта – tvoykulinar – пропонує взяти з половини лимона сік та цедру.

Куряче філе під сирним соусом / Фото: instagram.com/tvoykulinar/

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Куряче філе під лимонно-сирним соусом

Інгредієнти:

Філе, цибуля – по 1 шт.

Часник – 1 зуб.

Твердий сир – 120 г

Лимон – половина

Оливкова олія – 2 ст. л.

Борошно – 1 ст. л.

Базилік (свіжий), сіль, перець – за смаком

Як приготувати: