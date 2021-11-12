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Куряче філе під лимонно-сирним соусом – готується на сковороді за 30 хвилин

Ірина Маслова
12 листопада, 17:00
Спочатку курка ретельно обтирається спеціями, потім обсмажується до золотавої скоринки. Зрештою, швидко тушкується у сирному соусі з додаванням соку лимона та цедри

Курку можна приготувати по-різному. У будь-якому разі це завжди смачно та швидко. Її можна посмажити в сковороді з грибами, а можна подавати з цікавим лимонно-сирним соусом.

Автор рецепта – tvoykulinar – пропонує взяти з половини лимона сік та цедру.

Куряче філе під сирним соусом / Фото: instagram.com/tvoykulinar/

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Куряче філе під лимонно-сирним соусом

Інгредієнти:

  • Філе, цибуля – по 1 шт.
  • Часник – 1 зуб.
  • Твердий сир – 120 г
  • Лимон – половина
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Борошно – 1 ст. л.
  • Базилік (свіжий), сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

  1. Змастити філе оливковою олією та натерти сіллю та перцем.
  2. Обсмажити в оливковій олії на середньому вогні, доки не утвориться скоринка. Відкласти.
  3. У цій же сковороді обсмажити подрібнену цибулю, часник та базилік впродовж 2 хвилин.
  4. Сир змішати з травами, додати сік половини лимона і зняту з нього цедру, збити вінчиком. Розбавити трохи теплою водою. Варити соус 5-10 хвилин, доки не загусне.
  5. Курку покласти в соус і готувати ще 2-3 хвилини.