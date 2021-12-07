Куриные палочки в горчично-медовом соусе – идея для супербыстрого ужина

Когда нужно организовать что-то быстрое на ужин, то берется куриное филе. Все равно получится вкусно, жариться оно будет или запекаться.
В рецепте от Еatthis.com филе нужно нарезать на брусочки, запечь в панировочных сухарях не дольше 15 минут и подавать с соусом из горчицы, меда и копченого чили.
Куриные палочки в горчично-медовом соусе / Фото: www.eatthis.com
Куриные палочки в горчично-медовом соусе
Ингредиенты:
- 450 г куриного филе;
- 3 яичных белка, слегка взбитых;
- 2 стакана панировочных сухарей;
- 2 ст. л. дижонской горчицы;
- 1 ч. л. копченого чили;
- 1 ст. л. меда;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 190 градусов. Приправьте курицу солью и перцем.
- Выложите яичные белки в неглубокую миску. Выложите сухари на другую тарелку и тоже приправьте.
- Нарежьте филе на бруски и обмакните куриные палочки в яйцо, затем положите в сухари, полностью покрывая мясо.
- Положите кусочки курицы на застеленный противень и запекайте 10-12 минут, пока сухари не подрумянятся.
- Смешайте горчицу, перец и мед в большой миске.
- Перемешайте приготовленные куриные палочки в смеси, чтобы все они были равномерно покрыты остро-сладким соусом.