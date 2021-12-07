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Куриные палочки в горчично-медовом соусе – идея для супербыстрого ужина

Ирина Маслова
7 декабря, 18:50
За счет того, что кусочки филе запекаются в панировке, курица получается с хрустящей корочкой, но очень нежной внутри. Остроты блюду придаст немного копченого чили

Когда нужно организовать что-то быстрое на ужин, то берется куриное филе. Все равно получится вкусно, жариться оно будет или запекаться.

В рецепте от Еatthis.com филе нужно нарезать на брусочки, запечь в панировочных сухарях не дольше 15 минут и подавать с соусом из горчицы, меда и копченого чили.

Куриные палочки в горчично-медовом соусе / Фото: www.eatthis.com

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Куриные палочки в горчично-медовом соусе

Ингредиенты:

  • 450 г куриного филе;
  • 3 яичных белка, слегка взбитых;
  • 2 стакана панировочных сухарей;
  • 2 ст. л. дижонской горчицы;
  • 1 ч. л. копченого чили;
  • 1 ст. л. меда;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов. Приправьте курицу солью и перцем.
  2. Выложите яичные белки в неглубокую миску. Выложите сухари на другую тарелку и тоже приправьте.
  3. Нарежьте филе на бруски и обмакните куриные палочки в яйцо, затем положите в сухари, полностью покрывая мясо.
  4. Положите кусочки курицы на застеленный противень и запекайте 10-12 минут, пока сухари не подрумянятся.
  5. Смешайте горчицу, перец и мед в большой миске.
  6. Перемешайте приготовленные куриные палочки в смеси, чтобы все они были равномерно покрыты остро-сладким соусом.