Курячі палички у гірчично-медовому соусі – ідея для супершвидкої вечері

Коли потрібно організувати щось швидке на вечерю, то береться куряче філе. Все одно вийде смачно, смажитиметься воно або запікатиметься.
У рецепті від Еatthis.com філе потрібно нарізати на брусочки, запекти в панірувальних сухарях не довше 15 хвилин і подавати із соусом з гірчиці, меду та копченого чилі.
Курячі палички у гірчично-медовому соусі / Фото: www.eatthis.com
Курячі палички у гірчично-медовому соусі
Інгредієнти:
- 450 г курячого філе;
- 3 яєчні білки, злегка збиті;
- 2 склянки панірувальних сухарів;
- 2 ст. л. діжонської гірчиці;
- 1 ч. л. копченого чилі;
- 1 ст. л. меду;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 190 градусів. Приправте курку сіллю та перцем.
- Викладіть яєчні білки у неглибоку миску. Викладіть сухарі на іншу тарілку і також приправте.
- Наріжте філе на бруски і вмочіть курячі палички в яйце, потім покладіть у сухарі, повністю покриваючи м'ясо.
- Покладіть шматочки курки на застелене деко і запікайте 10-12 хвилин, доки сухарі не підрум'яняться.
- Змішайте гірчицю, перець та мед у великій мисці.
- Перемішайте приготовані курячі палички в суміші, щоб усі вони були рівномірно покриті гостро-солодким соусом.