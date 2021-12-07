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Курячі палички у гірчично-медовому соусі – ідея для супершвидкої вечері

Ірина Маслова
7 грудня, 18:50
За рахунок того, що шматочки філе запікаються в паніровці, курка виходить з хрусткою скоринкою, але дуже ніжною всередині. Гостроти страві додасть трохи копченого чилі

Коли потрібно організувати щось швидке на вечерю, то береться куряче філе. Все одно вийде смачно, смажитиметься воно або запікатиметься.

У рецепті від Еatthis.com філе потрібно нарізати на брусочки, запекти в панірувальних сухарях не довше 15 хвилин і подавати із соусом з гірчиці, меду та копченого чилі.

Курячі палички у гірчично-медовому соусі / Фото: www.eatthis.com

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Курячі палички у гірчично-медовому соусі

Інгредієнти:

  • 450 г курячого філе;
  • 3 яєчні білки, злегка збиті;
  • 2 склянки панірувальних сухарів;
  • 2 ст. л. діжонської гірчиці;
  • 1 ч. л. копченого чилі;
  • 1 ст. л. меду;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 190 градусів. Приправте курку сіллю та перцем.
  2. Викладіть яєчні білки у неглибоку миску. Викладіть сухарі на іншу тарілку і також приправте.
  3. Наріжте філе на бруски і вмочіть курячі палички в яйце, потім покладіть у сухарі, повністю покриваючи м'ясо.
  4. Покладіть шматочки курки на застелене деко і запікайте 10-12 хвилин, доки сухарі не підрум'яняться.
  5. Змішайте гірчицю, перець та мед у великій мисці.
  6. Перемішайте приготовані курячі палички в суміші, щоб усі вони були рівномірно покриті гостро-солодким соусом.