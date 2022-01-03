Кутья с медом и изюмом – рецепт, который станет вашим любимым

Главной на столе в Святой вечер была, есть и будет кутья. С нее начинается трапеза. Правильная кутья – это кутья из пшеницы.
Чтобы разнообразить ее, сделать более праздничной, добавляются изюм, мед и орехи.
Кутья с медом и изюмом / Фото: instagram.com/nadia.oranska
Обязательно нужно замочить пшеницу перед варкой. Ну и стараться следить, чтобы она сильно не разварилась.
В рецепте от nadia.oranska есть ложка сливочного масла, если придерживаетесь Рождественского поста, то готовить нужно без него.
Кутья с медом и изюмом
Ингредиенты:
- Пшеница – 1 ст.
- Вода – 3 ст.
- Сливочное масло – 1 ст. л.
- Мед – 2-3 ст. л.
- Мак – 4-5 ст. л.
- Грецкие орехи – горсть
- Курага – 100 г
- Изюм – горсть
Как приготовить:
- Пшеницу промыть под проточной водой и оставить на 12 часов набухать. Слить воду, пересыпать в кастрюлю, влить в 3 раза больше воды, чем крупы, немного посолить и варить до готовности.
- Курагу, изюм залить кипятком. Затем измельчить. Орехи также измельчить.
- К пшенице добавить масло, перемешать и оставить охлаждаться.
- Молотый мак залить кипятком, перемешать и сразу добавить к кутье.
- Добавить грехи, сухофрукты, мед – все перемешать.
- Воду или узвар добавлять по вкусу.