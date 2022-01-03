Кутья с медом и изюмом – рецепт, который станет вашим любимым

Главной на столе в Святой вечер была, есть и будет кутья. С нее начинается трапеза. Правильная кутья – это кутья из пшеницы.

Чтобы разнообразить ее, сделать более праздничной, добавляются изюм, мед и орехи.

Кутья с медом и изюмом / Фото: instagram.com/nadia.oranska

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Обязательно нужно замочить пшеницу перед варкой. Ну и стараться следить, чтобы она сильно не разварилась.

В рецепте от nadia.oranska есть ложка сливочного масла, если придерживаетесь Рождественского поста, то готовить нужно без него.

Кутья с медом и изюмом

Ингредиенты:

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Пшеница – 1 ст.

Вода – 3 ст.

Сливочное масло – 1 ст. л.

Мед – 2-3 ст. л.

Мак – 4-5 ст. л.

Грецкие орехи – горсть

Курага – 100 г

Изюм – горсть

Как приготовить: