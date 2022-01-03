Кутя з медом та родзинками – рецепт, який стане вашим улюбленим

Головною на столі Святого вечора була, є і буде кутя. З неї починається трапеза. Правильна кутя – це кутя з пшениці.
Щоб урізноманітнити її, зробити святковішою, додаються родзинки, мед та горіхи.
Кутя з медом та родзинками / Фото: instagram.com/nadia.oranska
Обов'язково потрібно замочити пшеницю перед варінням. Ну й намагатися стежити, щоб вона не розварилася.
У рецепті від nadia.oranska є ложка вершкового масла, якщо дотримуєтеся Різдвяного посту, то треба готувати без нього.
Кутя з медом та родзинками
Інгредієнти:
- Пшениця – 1 ск.
- Вода – 3 ск.
- Вершкове масло – 1 ст. л.
- Мед – 2-3 ст. л.
- Мак – 4-5 ст. л.
- Волоські горіхи – жменя
- Курага – 100 г
- Родзинки – жменя
Як приготувати:
- Пшеницю промити під проточною водою і залишити на 12 годин набухати. Злити воду, пересипати в каструлю, влити втричі більше води, ніж крупи, посолити і варити до готовності.
- Курагу, родзинки залити окропом. Потім подрібнити. Горіхи також подрібнити.
- До пшениці додати масло, перемішати і залишити охолоджуватися.
- Мелений мак залити окропом, перемішати і одразу додати до куті.
- Додати гріхи, сухофрукти, мед – усе перемішати.
- Воду або узвар додавати за смаком.