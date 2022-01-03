Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Кутя з медом та родзинками – рецепт, який стане вашим улюбленим

Ірина Маслова
3 січня, 11:01
Крім меду та родзинок, автор цього чудового рецепта пропонує урізноманітнити кутю присутністю кураги та горіхів. Звісно, пшеницю треба замочити мінімум на 6 годин

Головною на столі Святого вечора була, є і буде кутя. З неї починається трапеза. Правильна кутя – це кутя з пшениці.

Щоб урізноманітнити її, зробити святковішою, додаються родзинки, мед та горіхи.

Кутя з медом та родзинками / Фото: instagram.com/nadia.oranska

Реклама

Обов'язково потрібно замочити пшеницю перед варінням. Ну й намагатися стежити, щоб вона не розварилася.

У рецепті від nadia.oranska є ложка вершкового масла, якщо дотримуєтеся Різдвяного посту, то треба готувати без нього.

Кутя з медом та родзинками

Інгредієнти:

Реклама
  • Пшениця – 1 ск.
  • Вода – 3 ск.
  • Вершкове масло – 1 ст. л.
  • Мед – 2-3 ст. л.
  • Мак – 4-5 ст. л.
  • Волоські горіхи – жменя
  • Курага – 100 г
  • Родзинки – жменя

Як приготувати:

  1. Пшеницю промити під проточною водою і залишити на 12 годин набухати. Злити воду, пересипати в каструлю, влити втричі більше води, ніж крупи, посолити і варити до готовності.
  2. Курагу, родзинки залити окропом. Потім подрібнити. Горіхи також подрібнити.
  3. До пшениці додати масло, перемішати і залишити охолоджуватися.
  4. Мелений мак залити окропом, перемішати і одразу додати до куті.
  5. Додати гріхи, сухофрукти, мед – усе перемішати.
  6. Воду або узвар додавати за смаком.