Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Квашеная капуста по-грузински – можно пробовать через неделю

Ирина Маслова
2 декабря, 15:54
Из неожиданного – грузины квасят капусту со свежей петрушкой, стеблями или листовым сельдереем с добавлением большого количества чеснока. Рассол перед тем, как заливать капусту, нужно обязательно процедить

Как и мы, грузины любят квасить капусту с добавлением свеклы. Так она, кроме отличного вкуса, становится невероятного цвета.

Капуста будет кваситься, кроме прочего, с петрушкой. Ее не нужно сильно измельчать, а порезать, скорее, крупно. Сама же капуста режется средними ломтиками, сельдерей – кружочками.

Квашеная капуста по-грузински / Фото: КУХНЯ С АКЦЕНТОМ

Реклама

Рецепт взят у канала КУХНЯ С АКЦЕНТОМ. Там акцентируют: перед тем, как заливать рассол, его обязательно нужно процедить.

Квашеная капуста по-грузински

Ингредиенты:

  • Капуста – 2,5 кг
  • Свекла – 700-800 г
  • Петрушка – 250-300 г
  • Сельдерей – 400 г
  • Чеснок – 12 зубчиков
  • Острый молотый перец – 2 ч. л.
  • Черный перец горошком, семена кориандра – по 1 ч. л.
  • Соль – 50-60 г
  • Сахар – 20 г
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Вода – 3 л

Как приготовить:

Реклама
  1. Для рассола воду воду вылить в глубокую кастрюлю и добавить сахар, соль, кориандр, перец горошком, лавровый лист. Довести до кипения. Готовить 10 минут.
  2. Сельдерей нарезать средними кружочками. К нему добавить крупно нарезанную петрушку и свеклу, нарезанную соломкой. Посыпать острым перцем и перемешать.
  3. Капусту нарезать крупными ломтиками. В банку выложить первый слой овощной смеси, добавить 2 зубчика чеснока, утрамбовать капусту. И так далее слоями.
  4. Залить рассолом, накрыть крышкой, но плотно не закрывать, и отправить капусту в теплое место.