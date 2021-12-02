Квашеная капуста по-грузински – можно пробовать через неделю

Как и мы, грузины любят квасить капусту с добавлением свеклы. Так она, кроме отличного вкуса, становится невероятного цвета.

Капуста будет кваситься, кроме прочего, с петрушкой. Ее не нужно сильно измельчать, а порезать, скорее, крупно. Сама же капуста режется средними ломтиками, сельдерей – кружочками.

Квашеная капуста по-грузински / Фото: КУХНЯ С АКЦЕНТОМ

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Рецепт взят у канала КУХНЯ С АКЦЕНТОМ. Там акцентируют: перед тем, как заливать рассол, его обязательно нужно процедить.

Квашеная капуста по-грузински

Ингредиенты:

Капуста – 2,5 кг

Свекла – 700-800 г

Петрушка – 250-300 г

Сельдерей – 400 г

Чеснок – 12 зубчиков

Острый молотый перец – 2 ч. л.

Черный перец горошком, семена кориандра – по 1 ч. л.

Соль – 50-60 г

Сахар – 20 г

Лавровый лист – 3 шт.

Вода – 3 л

Как приготовить:

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